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Образ дня: Елена Зеленская в восхитительном костюме

Елена Зеленская на встрече с Эммануэлем и Бриджит Макрон в костюме украинского бренда.
Елена Зеленская
Елена Зеленская
pinterest.com

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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл с рабочим визитом во Францию. В Елисейском дворце состоялась встреча президентов двух стран в формате один на один. На встрече присутствовали и первые леди — Елена Зеленская и Бриджит Макрон.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
gettyimages.com
Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Getty images

Елена Зеленская для визита в Париж выбрала костюм нежного оттенка пыльной розы украинского бренда Lake Studio. Бренд производит костюмы, верхнюю одежду и ювелирные украшения. Костюм из приталенного жакета со скрытыми пуговицами и прямой юбкой миди Елена Зеленская дополнила кожаными лодочками в тон. К костюму первая леди Украины подобрала тонкий черный ремень.

Владимир и Елена Зеленские на встрече с Эммануэлем и Бриджит Макрон
Владимир и Елена Зеленские на встрече с Эммануэлем и Бриджит Макрон
Getty images

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Теги: Елена Зеленская, образ дня
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Источник: Ivonа bigmir)net

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