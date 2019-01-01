Образ дня: Елена Зеленская в восхитительном костюме

Елена Зеленская на встрече с Эммануэлем и Бриджит Макрон в костюме украинского бренда.

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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл с рабочим визитом во Францию. В Елисейском дворце состоялась встреча президентов двух стран в формате один на один. На встрече присутствовали и первые леди — Елена Зеленская и Бриджит Макрон.

Владимир и Елена Зеленские gettyimages.com

Владимир и Елена Зеленские Getty images

Елена Зеленская для визита в Париж выбрала костюм нежного оттенка пыльной розы украинского бренда Lake Studio. Бренд производит костюмы, верхнюю одежду и ювелирные украшения. Костюм из приталенного жакета со скрытыми пуговицами и прямой юбкой миди Елена Зеленская дополнила кожаными лодочками в тон. К костюму первая леди Украины подобрала тонкий черный ремень.

Владимир и Елена Зеленские на встрече с Эммануэлем и Бриджит Макрон Getty images

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