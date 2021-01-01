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Женский портал
Тренды:

Самые модные модели джинсов на весну 2021

Эти модели будут главными в списке трендов.
Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com

1. Прямые джинсы

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Широкие прямые джинсы были популярны в 80-х и 90-х. Такая модель также выгодно подчеркивает фигуру, удачно скрывая недостатки за счет объема в верхней части. При выборе таких джинсов лучше купить пару на размер больше, чтобы джинсы сидели правильно и оставались свободными после стирки.

Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com
Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com

2. Джинсы Mom

Это фасон женских джинсов с завышенной талией, который пользовался популярностью в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Такой вариант особенно подойдет девушкам невысокого роста (завышенная талия сделает ноги визуально длиннее).

Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com
Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com

3. Расклешенные джинсы

Этот джинсовый тренд добавляет повседневному образу элегантности и женственности. Джинсы клеш — хорошая альтернатива брюкам, они будут хорошо смотреться с блузами или трикотажными водолазками.

Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com
Модные джинсы весна 2021
Модные джинсы весна 2021
pinterest.com

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Теги: модные джинсы, тренды весны
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Источник: ivоna bigmir)net

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