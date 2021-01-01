Самые модные модели джинсов на весну 2021
1. Прямые джинсы
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Широкие прямые джинсы были популярны в 80-х и 90-х. Такая модель также выгодно подчеркивает фигуру, удачно скрывая недостатки за счет объема в верхней части. При выборе таких джинсов лучше купить пару на размер больше, чтобы джинсы сидели правильно и оставались свободными после стирки.
2. Джинсы Mom
Это фасон женских джинсов с завышенной талией, который пользовался популярностью в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Такой вариант особенно подойдет девушкам невысокого роста (завышенная талия сделает ноги визуально длиннее).
3. Расклешенные джинсы
Этот джинсовый тренд добавляет повседневному образу элегантности и женственности. Джинсы клеш — хорошая альтернатива брюкам, они будут хорошо смотреться с блузами или трикотажными водолазками.
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