На любой случай жизни: 10 комплектов модного базового нижнего белья

Под любой наряд и случай!

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Все мы любим сексуальное нижнее белье с кружевами, но все равно итог один — возвращение к старым добрым трусам-слипам или шортам из натурального хлопка.

Они не подведут вас ни на важном собеседовании в компанию мечты, ни на свидании с бойфрендом — при любых обстоятельствах вы будете чувствовать себя комфортно, а значит, уверенной в себе (вряд ли вам будет удобно в стрингах в течение всего рабочего дня).

При выборе нижнего белья откажитесь от синтетических тканей в пользу хлопка и запаситесь сразу несколькими комплектами — белыми, черными, серыми и бежевыми. И можно смело покорять мир!

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

На любой случай жизни: 10 комплектов базового нижнего белья pinterest.com

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