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Best Fashion Awards 2021: названы имена экспертов украинской премии

В 2021 году состоится двенадцатая по счету церемония награждения украинской профессиональной премией Best Fashion Awards. Полный список экспертов в нашем материале.
Best Fashion Awards 2021: названы имена экспертов украинской премии
Best Fashion Awards 2021: названы имена экспертов украинской премии
bfa.fashion.com.ua

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BFA – пока что единственная профессиональная премия в сфере моды в Украине. Она была основана в 2010 году Ukrainian Fashion Week и журналом «Zefir». За годы своего существования BFA превратилась в основной инструмент объективного определения лидеров украинской модной индустрии. Премия предоставила возможность продемонстрировать должное влиятельным деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить.

Премия BEST FASHION AWARDS вручается в номинациях:

• Лучший дизайнер женской одежды

• Лучший дизайнер мужской одежды

• Лучший дизайнер аксессуаров

• Лучшая fashion-постановка

• «Открытие года»

• «Прорыв года»

• «Sustainable Fashion» при поддержке DHL Express Украина

• «Вдохновение» (обладатель премии определяется голосованием дизайнеров)

Ирина Данилевская
Ирина Данилевская
bfa.fashion.com.ua

Полный список экспертов Премии Best Fashion Awards 2021:

  1. Буринская Александра — Cosmopolitan Ukraine, главный редактор;
  2. Власов Филипп — Vogue Ukraine, главный редактор;
  3. Ганопольская Анна — JetSetter.ua, куратор проекта;
  4. Данилевская Ирина — Ukrainian Fashion Council, глава экспертного комитета;
  5. Дир Дмитрий — Bestin.ua, главный редактор;
  6. Забуга София — Elle Ukraine, главный редактор;
  7. Земскова Анна — Harper's Bazaar Ukraine, главный редактор;
  8. Коваль Маруся — ЦУМ, руководитель креативного отдела;
  9. Лагутина Екатерина — Marie Claire Ukraine, руководитель бренда;
  10. Лерман Ярослав — независимый эксперт;
  11. Медведев Вадим — независимый эксперт;
  12. Миготина Мария — L'Officiel Online, главный редактор;
  13. Мохова Мария — L'Officiel Ukraine, редактор отдела “Мода“;
  14. Неня Полина — Bestin.ua, руководитель проекта;
  15. Нилов Алексей — L'Officiel Hommes UA, главный редактор;
  16. Осадчая Наталья — Elle Ukraine, директор отдела “Мода“;
  17. Пащенко Елена — Helen Marlen Group, креативный директор, байер;
  18. Примаченко Евгений — стилист;
  19. Прищепа Алексей — независимый эксперт;
  20. Скварская Евгения — стилист;
  21. Соловей Татьяна — BURO Украина 24/7, главный редактор;
  22. Турбаевская Ирина — независимый эксперт;
  23. Федорова Виолетта — Vogue Ukraine, шеф-редактор сайта;
  24. Хромцов Юлия — HDFASHION & LifeStyle, главный редактор;
  25. Юрушева Елизавета — бизнес-леди, меценат проектов по поддержке молодых дизайнеров.

Эксперты BFA 2021 уже начали работу над протоколами для выбора лучших дизайнерских коллекций сезона FW21-22. Стоит отметить, что пока точной даты проведения премии нет. Следите за новостями!

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Теги: Best Fashion Awards
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Источник: Ivonа bigmir)net

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