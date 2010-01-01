Best Fashion Awards 2021: названы имена экспертов украинской премии
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BFA – пока что единственная профессиональная премия в сфере моды в Украине. Она была основана в 2010 году Ukrainian Fashion Week и журналом «Zefir». За годы своего существования BFA превратилась в основной инструмент объективного определения лидеров украинской модной индустрии. Премия предоставила возможность продемонстрировать должное влиятельным деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить.
Премия BEST FASHION AWARDS вручается в номинациях:
• Лучший дизайнер женской одежды
• Лучший дизайнер мужской одежды
• Лучший дизайнер аксессуаров
• Лучшая fashion-постановка
• «Открытие года»
• «Прорыв года»
• «Sustainable Fashion» при поддержке DHL Express Украина
• «Вдохновение» (обладатель премии определяется голосованием дизайнеров)
Полный список экспертов Премии Best Fashion Awards 2021:
- Буринская Александра — Cosmopolitan Ukraine, главный редактор;
- Власов Филипп — Vogue Ukraine, главный редактор;
- Ганопольская Анна — JetSetter.ua, куратор проекта;
- Данилевская Ирина — Ukrainian Fashion Council, глава экспертного комитета;
- Дир Дмитрий — Bestin.ua, главный редактор;
- Забуга София — Elle Ukraine, главный редактор;
- Земскова Анна — Harper's Bazaar Ukraine, главный редактор;
- Коваль Маруся — ЦУМ, руководитель креативного отдела;
- Лагутина Екатерина — Marie Claire Ukraine, руководитель бренда;
- Лерман Ярослав — независимый эксперт;
- Медведев Вадим — независимый эксперт;
- Миготина Мария — L'Officiel Online, главный редактор;
- Мохова Мария — L'Officiel Ukraine, редактор отдела “Мода“;
- Неня Полина — Bestin.ua, руководитель проекта;
- Нилов Алексей — L'Officiel Hommes UA, главный редактор;
- Осадчая Наталья — Elle Ukraine, директор отдела “Мода“;
- Пащенко Елена — Helen Marlen Group, креативный директор, байер;
- Примаченко Евгений — стилист;
- Прищепа Алексей — независимый эксперт;
- Скварская Евгения — стилист;
- Соловей Татьяна — BURO Украина 24/7, главный редактор;
- Турбаевская Ирина — независимый эксперт;
- Федорова Виолетта — Vogue Ukraine, шеф-редактор сайта;
- Хромцов Юлия — HDFASHION & LifeStyle, главный редактор;
- Юрушева Елизавета — бизнес-леди, меценат проектов по поддержке молодых дизайнеров.
Эксперты BFA 2021 уже начали работу над протоколами для выбора лучших дизайнерских коллекций сезона FW21-22. Стоит отметить, что пока точной даты проведения премии нет. Следите за новостями!
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