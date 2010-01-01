Best Fashion Awards 2021: названы имена экспертов украинской премии

В 2021 году состоится двенадцатая по счету церемония награждения украинской профессиональной премией Best Fashion Awards. Полный список экспертов в нашем материале.

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BFA – пока что единственная профессиональная премия в сфере моды в Украине. Она была основана в 2010 году Ukrainian Fashion Week и журналом «Zefir». За годы своего существования BFA превратилась в основной инструмент объективного определения лидеров украинской модной индустрии. Премия предоставила возможность продемонстрировать должное влиятельным деятелям украинской моды, чей вклад в развитие национальной fashion-индустрии сложно переоценить.

Премия BEST FASHION AWARDS вручается в номинациях:

• Лучший дизайнер женской одежды

• Лучший дизайнер мужской одежды

• Лучший дизайнер аксессуаров

• Лучшая fashion-постановка

• «Открытие года»

• «Прорыв года»

• «Sustainable Fashion» при поддержке DHL Express Украина

• «Вдохновение» (обладатель премии определяется голосованием дизайнеров)

Ирина Данилевская bfa.fashion.com.ua

Полный список экспертов Премии Best Fashion Awards 2021:

Буринская Александра — Cosmopolitan Ukraine, главный редактор; Власов Филипп — Vogue Ukraine, главный редактор; Ганопольская Анна — JetSetter.ua, куратор проекта; Данилевская Ирина — Ukrainian Fashion Council, глава экспертного комитета; Дир Дмитрий — Bestin.ua, главный редактор; Забуга София — Elle Ukraine, главный редактор; Земскова Анна — Harper's Bazaar Ukraine, главный редактор; Коваль Маруся — ЦУМ, руководитель креативного отдела; Лагутина Екатерина — Marie Claire Ukraine, руководитель бренда; Лерман Ярослав — независимый эксперт; Медведев Вадим — независимый эксперт; Миготина Мария — L'Officiel Online, главный редактор; Мохова Мария — L'Officiel Ukraine, редактор отдела “Мода“; Неня Полина — Bestin.ua, руководитель проекта; Нилов Алексей — L'Officiel Hommes UA, главный редактор; Осадчая Наталья — Elle Ukraine, директор отдела “Мода“; Пащенко Елена — Helen Marlen Group, креативный директор, байер; Примаченко Евгений — стилист; Прищепа Алексей — независимый эксперт; Скварская Евгения — стилист; Соловей Татьяна — BURO Украина 24/7, главный редактор; Турбаевская Ирина — независимый эксперт; Федорова Виолетта — Vogue Ukraine, шеф-редактор сайта; Хромцов Юлия — HDFASHION & LifeStyle, главный редактор; Юрушева Елизавета — бизнес-леди, меценат проектов по поддержке молодых дизайнеров.

Эксперты BFA 2021 уже начали работу над протоколами для выбора лучших дизайнерских коллекций сезона FW21-22. Стоит отметить, что пока точной даты проведения премии нет. Следите за новостями!

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