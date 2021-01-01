Самые роскошные звездные образы премии BAFTA 2021

Ivona рассматривает лучшие наряды с красной дорожки, в которых звезды сияли ярче всех.

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На этих выходных, 10 и 11 апреля, проходила 74-я церемония награждения BAFTA 2021. Эта одна из последних премий в нынешнем сезоне (нам остается дождаться только «Оскара»). Но при этом она стала чуть ли не самой яркой, обогнав SAG Awards, «Золотой глобус» и «Грэмми». На это есть две причины: во-первых, мы наконец-то увидели гостей (хоть и меньшую их часть) на классической красной дорожке, по которой так сильно скучали, а во-вторых, образы звезд в этот раз отличались особенной броскостью.

Приянка Чопра и Ник Джонас Приянка Чопра и Ник Джонас Getty images

На красной дорожке Приянка позировала в тотал-луке испанского бренда Pertegaz: белоснежных «шароварах» и жакете с обратным декольте. Коралловый цвет вещи красиво контрастировал с лазурной подвеской, хорошо просматриваемой благодаря необычному крою жакета. Образ актрисы дополняла эффектная укладка и украшения Bvlgari.

Ванесса Кирби Ванесса Кирби instagram.com

Созданный на заказ наряд из металлической сетки стал очевидным трибьютом Джанни Версаче, часто «игравшему» с необычным материалом в своих коллекциях. Лаконичный силуэт платья на тонких бретелях и с головокружительным разрезом явно вдохновлен девяностыми. Без преувеличения – один из лучших образов вечера!

Рене Зеллвегер Рене Зеллвегер instagram.com

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Рене Зеллвегер стала буквально главной звездой вечера. Серебряное платье деликатно облегало фигуру Рене, подчеркивало хрупкость плеч и изящность ее талии и бедер. При выборе аксессуаров актриса ограничилась всего лишь одним крупным браслетом, и это понятно, ведь самым главным украшением у Зеллвегер может быть только она сама.

Фиби Дайневор Фиби Дайневор instagram.com

Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор появилась в ультраженственном кастомном платье Louis Vuitton. Асимметричный крой на одно плечо и черный сатин, собранный в стратегических местах, делали Дайневор похожей на античную статую. Украшения с бриллиантами и изумрудами и голливудские локоны завершили безупречный образ актрисы.

Анна Кендрик Анна Кендрик instagram.com

Платье актрисы было выполнено в технике деграде — когда один цвет плавно перетекает в другой. Винные, золотые, алые краски смешались в одном образе. Но главная изюминка платья — бесконечный разрез, полностью открывающий ноги актрисы. Кстати, ноги украшали прозрачные туфли, отчего они казались еще длиннее. Возьмем этот прием на вооружение и аплодируем звезде.

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