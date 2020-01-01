Ivona делится важными правилами, как выбрать перчатки на зиму, чтобы было тепло, но при этом выглядеть стильно.

Вязаные или кожаные: как выбрать идеальные перчатки на зиму pinterest.com

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Чаще всего мы выбираем между вязаными и кожаными перчатками. Преимущество вязаных — выбор. Можно подобрать перчатки под другие аксессуары — шарф и шапку, и они могут быть абсолютно любого цвета, что дополнит всякий образ. Но стоит учитывать, что кожаные перчатки подходят под более деловой стиль, они теплее, для разной температуры. Важная деталь — не стоит выбирать перчатки из эко-кожи. Кроме того, такие перчатки совсем не сохраняют естественное тепло. Если вы против натуральной кожи по личным убеждениям, - лучше обратите внимание на вязаные, текстильные перчатки.

Кожаные перчатки Вязаные или кожаные: как выбрать идеальные перчатки на зиму pinterest.com

Материалом для кожаных перчаток обычно выбирают лайку или наппу, ведь они самые мягкие и нежные. Такие перчатки нужно выбирать, чтобы они садились плотно. Они как раз ложатся на ладонь, как вторая кожа, точно повторяя ее форму.

Вязаные перчатки Вязаные или кожаные: как выбрать идеальные перчатки на зиму pinterest.com

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Чаще всего можно встретить модели из шерсти и кашемира — они самые теплые. Лучше выбирать перчатки из гладкой мериносовой шерсти или кашемира, с небольшим добавлением синтетики, около 10%. Такое количество синтетического волокна довольно-таки положительно влияет на свойства материала, помогая перчаткам держать форму.

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