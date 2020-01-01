Супермодель Хайди Клум показывает, с чем носить ботфорты на шнуровке

Очень экстремально, но безумно стильно и экстравагантно.

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47-летняя супермодель Хайди Клум в очередной раз потрясла своих поклонников необыкновенной красотой длинных ног. Смелый и яркий образ звезда примерила на себя на съемках новой серии популярного телешоу «Топ-модель по-немецки», в котором Хайди участвует в роли бессменной ведущей.

Хайди Клум в ботфортах Moschino instagram.com/heidiklum

Только посмотрите на эти ультрамодные ботфорты Moschino на шнуровке в сочетании с объемным худи на молнии. Замшевая пара обуви в теплом песочном оттенке идеально сочетается и по форме, и по цвету с ненавязчивым, почти домашним нарядом Клум. Такой нереальной фигуре позавидует любая девушка-модница, так что носить ей эффектные ботфорты полагается в полной мере, без каких-либо возражений.

Хайди Клум в ботфортах Moschino instagram.com/heidiklum

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