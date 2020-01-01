Что надеть на зимнюю свадьбу: 5 важных лайфхаков для невесты

Ivona рассказывает о важных лайфхаках, которые помогут не испортить торжество.

Платье

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Знаем, что очень хочется продемонстрировать красивые плечи и прочие достоинства, но поскольку ваше торжество выпало на зимний период, то всегда существует риск, что в такой памятный день температура опустится ниже того минимума, на который вы рассчитываете. Лучшее платье для зимней свадьбы — то, которое во время коротких прогулок и переходов по улице защитит от мороза и ветра.

Ваш идеальный выбор — платье с длинным рукавом и закрытой спиной, миди или макси длины. Что касается тканей, здесь стоит присмотреться к бархату, плотному шелку, атласу или парче. Модная деталь, которая вам поможет, — объемные рукава: они сейчас на пике популярности.

Что надеть на зимнюю свадьбу: 5 важных лайфхаков pinterest.com

Обувь

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Самое основное правило: никаких босоножек! На зимней свадьбе они ни к чему, ведь надевать их положено только на голую ногу. Отдайте предпочтение удобным закрытым туфлям. Еще один прекрасный вариант — ботильоны из кожи на небольшом каблуке, если предстоит фотосессия на улице.

Что надеть на зимнюю свадьбу: 5 важных лайфхаков pinterest.com

Согревающие детали

Вы же помните, что будете находиться периодически на улице, поэтому не забудьте о шубках, накидках, которые должны стать важной частью зимнего свадебного наряда. Присмотритесь к теплым аксессуарам и верхней одежде из эко-меха.

Что надеть на зимнюю свадьбу: 5 важных лайфхаков pinterest.com

Макияж

Макияж зимой —дело не из легких, ведь нужно быть не только самой красивой, но ещё и позаботиться о коже, защитив ее от мороза и ветра. Обязательно перед нанесением тональных средств, - увлажните кожу любимым кремом. Но сделайте это заранее, минимум за полчаса до того, как начнете делать мейкап, и за час до выхода на улицу. Постарайтесь обойтись без чрезмерно жирных и плотных уходовых и тональных средств.

Что надеть на зимнюю свадьбу: 5 важных лайфхаков pinterest.com

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Естественно, в день свадьбы вам точно предстоит много целоваться, поэтому нужна стойкая помада, желательно пастельных оттенков. Важная подсказка: в макияже делам акцент на глаза, а для губ покупаем специальную гигиеническую помаду, которая защитит нежную кожу от обветривания, а также придаст губам естественный блеск.

Колготы

Согласны, что невеста очень хочет надеть легкие колготки или чулки, но давайте сразу расставим приоритеты: здоровье прежде всего! Более плотные колготки (гладкие или ажурные) — именно то, что нужно. Обратите внимание на колготы, в составе которых есть небольшая доля ангорской шерсти. Только выбирайте качественные, а не те, которые будут раздражать кожу. Хорошие колготки с ангоркой — шелковистые и тонкие, на ноге смотрятся менее плотными, чем есть на самом деле. А самое главное их свойство — в теплом помещении в них не жарко, хотя на улице они будут бережно сохранять ваше тепло.

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