5 свитеров принцессы Дианы, которые будут актуальными и этой зимой

Ivona рассказывает, как одевалась одна из самых стильных женщин всех времен и народов-принцесса Диана, образы которой стали культовыми, не потеряв своей актуальности и в наши дни.

Яркий джемпер

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С наступлением холодов всем хочется ярких красок. Откажитесь от привычного серого, синего или черного. Свитер в ярких тонах точно внесет разнообразие в ваш гардероб. Такая модель отлично смотрится даже с базовыми джинсами или брюками.

Графичный принт Принцесса Диана и Хейли Бибер gettyimages.com

Еще один культовый образ принцессы Дианы — сочетание джемпера с блейзером. Год назад его повторила Хейли Бибер, и теперь настал ваш черед. Выбирайте модель с ярким рисунком и смело дополняйте ее более классическими элементами гардероба. Синие джинсы и сапоги прекрасно впишутся в эту композицию.

Легендарный свитер с овечками Принцесса Диана gettyimages.com

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Диана была огромной поклонницей необычных принтов. В 80-х она появилась на публике в красно-белом свитере с овечками, который моментально стал культовой моделью. Своеобразный принт в комплекте с нейтральными белыми брюками и блузкой был поистине гениальным решением.

Оверсайз Принцесса Диана gettyimages.com

Свободная модель с вышивкой остается актуальной и в наши дни. Важно чувствовать меру и не переборщить с деталями: не перегружайте наряд аксессуарами и отдавайте предпочтение интересному узору. Касаемо повседневного образа-вполне подойдет свитер-оверсайз в белом цвете. Хоть и просто, но до безумия стильно.

Принцесса Диана gettyimages.com

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