Воланы по фигуре: Как расположить рюши, чтобы выглядеть идеально

Учимся, как носить самый романтический тренд лета 2020 грамотно.

Жаркий сезон будто был создан для того, чтобы мы почаще вспоминали о том, что такое настоящая нежность. Встречать рассвет в компании любимых, бродить по пляжу и наслаждаться шумом прибоя, рассматривать звездное небо и даже гулять по бесчисленным улочкам больших городов. К каждому из перечисленных выше времяпрепровождений можно подобрать стильный образ, который будет содержать в себе самый актуальный тренд лета 2020 - воланы. Романтическая деталь сама по себе выглядит очень элегантно, а на правильной девушке превращается в воплощение романтичности и изящности. Вот только выбирать топы, юбки и платья с оборками нужно очень осторожно. Главное - не изменить пропорций тела, испортив их. Ivona рассказывает, как именно нужно носить вещи с рюшами девушкам с разными типами фигуры.

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Песочные часы

Идеальная фигура, которую практически невозможно испортить. Впрочем, для того чтобы допустить подобное фиаско, вам еще придется значительно постараться. Воланы могут располагаться в вашем случае так, как вам только заблагорассудится. Вам подвластны любые, самые смелые и для девушек с иным типом фигуры запретные эксперименты. Сделайте ставку на романтичные фасоны, а вот от асимметричных вещей лучше отказаться - именно они могут испортить ваш идеальный силуэт.

Как носить воланы девушкам с разными типами фигуры pinterest

Клубника

Девушки с типом фигуры “клубника” или “перевернутый треугольник” обладают одним из самых сложных тел, ведь широкие плечи и узкие бедра, присущие им, напрямую ассоциируются с мужским силуэтом. Для того, чтобы избавиться от маскулинных коннотаций, и добавить в ваш образ женственности, необходимо активно включать в работу воланы и оборки. Вам нужно отвлечь внимание от массивных плеч, сосредоточив свое внимание на “украшательстве” низа. Выбирайте многослойные платья с акцентом на талии или юбки с воланами по всей поверхности или оборкой вдоль подола. Они привнесут в ваш образ женственности и такой трендовой летом 2020 романтичности.

Как носить воланы девушкам с разными типами фигуры pinterest

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Груша

Противоположная проблема у обладательниц фигуры “груша”. Их бедра чересчур массивны, талия слишком тонкая на фоне объемных ягодиц, и практически сливается по объемам с грудью. В данном случае оборки помогут вам привнести правильных пропорций в ваш неидеальный силуэт. Логично предположить, что рюши необходимо располагать в верхней части образа. Топы с пышными асимметричными плечами и платья с рукавами-крыльями были созданы для того, чтобы украсить ваше тело.

Как носить воланы девушкам с разными типами фигуры pinterest

Яблоко

О женственности сложно говорить обладательницам фигуры типа “яблоко”. Их проблема заключается в том, что на фоне достаточно стройных ножек, верхняя часть выглядит невероятно громоздкой. Поэтому, если уж вы и выбираете одежду с воланами, то рекомендуем располагать декор либо выше линии груди, либо ниже талии. Попробуйте топы с ассиметричными оборками и приоткрытыми плечами - так вы добавите в образ пикантности и легкой нотки кокетства.

Как носить воланы девушкам с разными типами фигуры pinterest

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Стручок

Стройная, но, к сожалению, абсолютно непривлекательная и безакцентная фигура типа “стручок” требует тщательной работы над ошибками. Вы должны понимать, что всего лишь одна деталь, способна сотворить из вашего неказистого тела идеальные “песочные часы”. Для этого необходимо всеми силами пытаться прорисовывать линию талии. Делать это можно и с помощью воланов. Например, топы с контрастной оборкой внизу, блузы с вырезами на рукавах, многоярусные платья с поясом будут выглядеть на вас особенно эффектно.

Как носить воланы девушкам с разными типами фигуры pinterest

Не существует фигуры, которую невозможно было бы представить в выгодном свете. По сути, идеальным считается только типаж “песочные часы”, но любой другой формат тела тоже можно эффектно презентовать. Романтические воланы и рюши, как на платьях героинь из повестей Тургенева выглядят стильно, красиво и невероятно мило. Трендовые топы приберегите для офисных выходов, а в платьях можно уверенно показываться на романтических свиданиях. Единственное - всегда помните о том, как именно нужно разместить трендовые оборки на вашем теле, чтобы создать более хрупкий силуэт, не изменив пропорций фигуры.

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