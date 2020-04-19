Свадебный переполох: ТОП-7 самых желанных платьев невесты лета 2020

Необычные, яркие и очень стильные - сделайте первый шаг навстречу торжеству вашей мечты.

Летние свадьбы предполагают неиссякаемое количество возможностей: морская вечеринка в гавайском стиле, торжество в лесу, аристократический пикник - не перечесть всех вариантов антуража. Для каждой из ситуаций полагается подбирать невообразимое множество деталей, но, конечно, платье невесты - самая важная и ответственная из них. Выбор свадебного образа может затянуться на несколько мучительных месяцев, а особенно в том случае, если новобрачная не понимает, каким именно фасоном собирается покорять гостей. В поисках свадебного лука мы вдохновляемся образами звезд кино и сцены, но порой платья самых простых невест могут быть ничуть не хуже, и даже более эстетичными. На примере ТОП-7 образов Ivona доказывает, что искать источник эстетического удовольствия можно не только в аккаунтах селебритис.

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Платья со шлейфом - классика свадебной моды, которая никогда не перестанет быть актуальной. Если повторять успех принцессы Дианы с ее 8-метровым подолом вам не хочется, то предлагаем обратить внимание на минималистические средства выражения ваших подвенечных желаний. Техника ажурной вышивки “кроше” летом 2020 едва ли не самая популярная, но только в свадебном луке она выглядит наиболее эффектно. Открытая спинка и силуэт в стиле 1920-х годов лишь прибавляют образу элегантности.

Свадебное платье образца 2020 года не должно быть гигантским, расшитым миллионом бусинок или кристаллов. Все, что от него требуется - быть идеальным именно для одной определенной невесты. Если вам всегда была по душе эстетика королевских свадеб, но бюджет торжества не позволяет выбирать особо пафосные образы, обратите внимание на скромную версию образа принцессы. Объемный бант в районе бюста, скромный разрез вдоль ноги и абсолютная лаконичность ткани - совершенность можно достичь с помощью лишь одной яркой детали.

Не знаем, как вы, а мы просто обожаем цветные свадебные платья. Они выглядят очень необычно, абсолютно провокационно и даже по-бунтарски смело. Такие образы доказывают, что патриархальные устои былого не играют никакой роли в реалиях современности. В 2020 году женщина вправе выбирать оттенок подвенечного платья без оглядки на мнение окружающих. Многоярусное нежно-аквамариновое платье с оборками, минималистичными кристаллами и откровенным декольте несмотря на всю свою эксцентричность выглядит невероятно женственно.

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Классический фасон свадебного платья предполагает слегка завышенную талию, благодаря которой ноги становятся бесконечными, закрытое декольте и простую “летящую” юбка. Для летней свадьбы 2020 года предлагаем насытить традиционный подвенечный образ несколькими остромодными деталями. К примеру, таковыми могут быть массивные рюши, имитирующие рукава-”крылья”. Скромность и податливость - если хотите казаться первоклассной невестой, то выбирайте только идеальные луки.

Испокон веков считается, что невеста - воплощение чистоты, невинности и нежности. В 2020 году говорить о том, что целомудренность обоих партнеров сохраняется до первой брачной ночи просто смешно. А потому, почему бы не нарушить правила, и не выбрать свадебный образ с самым смелым декольте в истории? V-образный вырез практически до пупка, деликатная вышивка и нежные слои полупрозрачного фатина - платье кажется одновременно и сексуальным, и женственным.

Многим невестам тяжело определить, какой именно фасон свадебного образа они желают видеть на себе в самый важный день своей жизни. Если выбор между платьем-”принцессы” и фасоном “русалочка” кажется невообразимо мучительным, предлагаем брать все самое лучшее от двух силуэтов, совмещая их в идеальном миксе. Элегантность гладкого атласа, геометрическая правильность фасона и сетка в виде объемной баски - необычно и очень современно.

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Свадебные платья в стиле арабских принцесс и жен шейхов становятся все более популярными. Летом 2020 образ, достойный восхищения Эли Сааба или Зухаира Мурада, выглядит как идеальный лук для сказочной Жасмин. Целомудренное декольте, ботанические мотивы, длинный рукав и невероятно объемная, многослойная юбка с нежным ажуром вдоль подола - истинный шик выглядит именно так.

Идеальные фигуры, месяцы, проведенные в спортзалах, каждодневный массаж и самые новомодные бьюти-инновации - именно так насыщенно выглядит подготовка к свадьбе у звезд. Но даже самая простая и ничем не примечательная невеста заслуживает сверкать в самый счастливый день в своей жизни. Свадебное платье может подарить уверенность в себе и ощущение идеального, абсолютного счастья. Если подвенечные луки знаменитостей не удовлетворяют вас по тем или иным причинам, никогда не стесняйтесь искать решения в тематических пабликах. Там невесты выглядят как обычные люди, но именно благодаря идеальному подвенечному образу приобретают уверенность богинь.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-6 трендов лета 2020 не стоит покупать в целях экономии бюджета.

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