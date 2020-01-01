Рекомендации Шанель: ТОП-7 женственных вещей, не делающих вас старше

Составляем элегантный гардероб без вреда для вашего имиджа.

Современная мода диктует четкое подчинение приверженности андрогинному стилю, когда очень трудно определить, кто перед вами: стильно одетый парень или женщина, которая решила прибрать к рукам половину мужского гардероба. Маскулинность, многослойность, оверсайз - все это абсолютные антонимы к элегантному стилю в одежде, который был в моде еще пять десятков лет назад. Вспомните, насколько элегантно, изысканно, роскошно выглядели иконы эпохи Золотого Голливуда - Грейс Келли, Хеди Ламар, Катрин Денев, Одри Хепберн и, конечно, Вивьен Ли. Теперь приталенные фасоны, стильные шляпки, юбки-карандаш и неизменные лодочки считаются чем-то слишком архаическим. Однако, женственность возможна и в 2020 году, при условии, что вы выбирайте актуальные элегантные вещи. Ivona представляет ТОП-8 стильных, модных, ультранежных вещей, которые напомнят о расцвете идеальной и великолепной эпохи красоты.

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Твид

Ни для кого не секрет, что любимой тканью легендарной Коко был именно твид - очень консервативный, строгий, серьезный, но вместе с тем подходящий для сумасшедших экспериментов. Не рекомендуем вам носить твидовые костюмы-двойки по примеру Джекки Кеннеди, но добавить в свой гардероб парочку вещиц подобной фактуры точно не будет лишним. Приталенный жакет или даже ботинки из твида - чем не элегантная альтернатива пиджаками в стиле 80-х и ковбойским ботинкам?

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

Клетка

Несмотря на то, что Габриэль Шанель по рождению и состоянию души, также как и по ощущению стилю, была истинной француженкой, в ее модных экспериментах всегда находилось место истинно британским концептам. Например, кроме “морской” полоски она любила и такие строгие принты, как например клетка. Идеальным решением для вас станет пальто подобного окраса, которое можно замиксовать хоть с широкими брюками, хоть с джинсами.

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

Юбка-карандаш

Шанель обожала подобный фасон юбки, считая свои колени недостаточно привлекательными и маскируя их с помощью юбки-карандаш. Мы нисколько не сомневаемся, что ваши ноги выглядят безупречно, но настоятельно рекомендуем выбирать модель, которая будет прикрывать эти стыдливые части вашего тела. Кстати, такие варианты годятся не только для деловых походов на встречи или каждодневного труда в офисе, но и для романтической встречи, корпоратива и даже для простой прогулки.

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

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Брюки

Вы не можете не знать, что именно Коко Шанель ввела моду на мужские брюки в дамском гардеробе. Габриэль освободила женщин от гнета женственных платьев, добавив в их повседневность толику небрежности, расслабленности и долгожданной свободы. Днем Шанель предпочитала укороченные модели, а вот для выхода в свет исключительно удлиненные варианты, свободного кроя.

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

Блуза с бантом

В данном случае в ход идут принципы идеального буржуазного шика 70-х, вдохновленный именно архивными работами Коко. Блузы с бантом - настоящий хит сезона, который сможет стать примерным образчиком вашей элегантности. Их можно носить в паре с кардиганами, которые будут выглядеть не так банально вместе с джинсами-клеш, или с юбкой-карандаш - чистая элегантность принцессы Монако.

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

МЧП

Если вы понятия не имеете, что надеть по тому или другому случаю, то лучше всего обратиться к классике. Абсолютно монохромный черный лук - весной 2020 больше не считается универсальной фэшн-униформой, но маленькое платье такого оттенка - вечная классика, которая будет популярной и через сто лет. В гардеробе каждой уважающей себя женщины обязательно должно МЧП - достаточно короткое, но не откровенное, А-силуэта или на тонких бретелях в бельевом стиле. Такая модель с легкостью впишется в дресс-код «коктейль» и не менее изящно «сыграет» в строгом офисном образе.

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

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Стеганая сумка

Уверены, вы наизусть знаете, как выглядит легендарная сумочка Шанель 2.55: длинный ремешок-цепочка, логотип-защелка и, конечно, “стеганая” кожа. Весной 2020 вы не ошибетесь, если приобретете схожий вариант аксессуара, однако с большей ориентацией на повседневность. Выбирайте модели вместительные, объемные на ремешках или с массивными ручками, но обязательно с имитацией “прошитости”.

Элегантные вещи, актуальные летом 2020 pinterest

Элегантность - то, что заложено в женщинах с рождения, но не все девушки могут с одинаковым успехом демонстрировать свою нежность. Гораздо удобнее надеть объемный свитер, широкие брюки и ботинки на грубой подошве, утверждая, что именно так должна выглядеть современная стильная дама. Конечно, это так, но даже в наше время возможно и абсолютно нормально оставаться модной и одновременно элегантной. Главное - выбирать “правильные” вещи, которые не сделают вас слишком взрослой, а лишь смогут добавить вашему образу легкие нюансы женственности и романтичности.

Раннее мы писали о том, какая обувь может визуально удлинить ноги.

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