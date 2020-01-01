Калорийный гардероб: ТОП-7 фасонов брюк, которые полнят

Если не хотите выглядеть смешно и нелепо, то лучше отказаться от следующих фасонов.

Одежда - настоящее сокровище, которое может как сделать вас привлекательнее, так и акцентировать внимание на не самых привлекательных зонах вашей фигуры. Однако, не стоит отчаиваться, ведь мы подготовили для вас подборку с джинсами и брюками, которые могут визуально сделать вас пышнее и даже полнее. Если вы хотите казаться больше на несколько размеров, то стоит отказаться от определенных фасонов. Конечно, если вы обладаете фигурой Кэндис Свейнпол, то вам нечего опасаться - можете носить все, что вашей душе угодно. В противном же случае лучше отказаться хоть и от любимых, но непрактичных силуэтов. Ivona рассказывает, от каких ТОП-7 моделей нужно избавиться раз и навсегда.

Скинни

Вопреки распространенному мнению облегающие джинсы нисколько не подтягивают вашу фигуру, зрительно сужая бедра. Скинни наоборот лишь подчеркивают недостатки ваших форм, акцентируя внимание на полных ягодицах или ляжках. А, если вы еще и решаете дополнить образ каблуками, то ваши бедра становятся невероятно массивными на фоне тоненьких ножек.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

Мешковатые

Джинсы бойфренда - тренд, который и летом 2020 не теряет своей популярности. Вот только свойство искажать женскую фигуру, делая ее более пухлой, нисколько не уменьшается с ростом их знаковости. Если женщина обладает весьма грузным телом, то мешковатые брюки только подчеркнут крупную нижнюю часть фигуры. Лучше выбирать палаццо или клеш, которые в любом случае будут вас стройнить.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

С декором

Мало того, что разнообразные модели с дырками, стразами, потертостями и вышивкой в 2020 году перешли в ранг “антитрендов”, так они еще и способны сделать вашу фигуру гораздо объемнее. Если не хотите выглядеть как дама, ни шагу не сделавшая в сторону спортзала, то лучше отказаться от разнообразного декора на брюках.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

Укороченные

Если вы не обладаете модельным ростом, то лучше просто отказаться от фасонов укороченных брюк. Они очень опасны, ведь могут начисто перекроить пропорции тела, сделав ноги визуально объемнее. Самые нерекомендуемые - те, которые заканчиваются в районе икр, самой широкой части. В таких моделях ваши ноги будут казаться гораздо крупнее, чем есть, и даже каблуки не исправят ситуацию.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

Блестящие

Достаточно простое правило, о котором многие женщины почему-то забывают, гласит, что блестящие ткани лучше отражают свет, а потому имеют свойство делать определенные зоны массивнее. Лакированная кожа, брюки из парчи или люрекса, декор в виде пайеток - все это добавит визуальных килограмм вашей нижней части тела. Если перед вами не стоит задача увеличить некоторые зоны, то лучше отказаться от опасных материалов.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

С принтом

Не секрет, что крупный принт обладает свойством визуально увеличивать зоны, на которых он расположен. Поэтому, если вам все-таки хочется поэкспериментировать с орнаментами, стилисты рекомендуют делать выбор в пользу тонкой вертикальной линии, мелкого горошка или косой клетки.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

Низкая посадка

Думаем, в данном случае вы и сами сможете указать, с какими проблемами придется столкнуться женщине, осмелившейся надеть брюки с заниженной талией. Широкие бедра, полные ягодицы, короткие ноги - перечень потенциальных проблем необычайно широк. Высокие девушки могут облачаться в подобные фасоны со спокойной душей, а вот для всех остальных они должны стать четким табу.

Брюки и джинсы, которые полнят pinterest

“Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые”. Перефразируем легендарную Коко и скажем, что есть девушки, которые уделяют недостаточное количество внимания своим стилю и гардеробам. В том, чтобы всегда выглядеть достойно, красиво и стильно нет ничего таинственного. Просто нужно знать о всех неидеальных моментах своей внешности, умея правильно отвлечь внимания от них, а возможно и превратить в настоящее достоинство. Джинсы и брюки, которые полнят, какими бы модными или любимыми они не были, нисколько не привнесут в ваш имидж элегантности и эстетики. Если в вашем гардеробе есть парочка фасонов из нашего “полнящего” списка, то у вас есть два варианты дальнейших развитий событий. Можете похудеть до размеров субтильной Кейт Мосс, что не может быть полезно для вашего организма, а можете просто отказаться от неуместных силуэтов - выбор только за вами.

Раннее мы писали о том, как носить корсеты летом 2020.

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