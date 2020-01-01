Полный провал: ТОП-7 юбок, которые сделают вас пышнее

Какие силуэты лучше не носить, если ваша фигура неидеальна.

Как вы уже поняли, юбки - стильная альтернатива кэжуальным джинсам и уж слишком претенциозным брюкам разнообразных форматов. Летом 2020 года женщинам стоило бы изучить хиты, предложенные кутюрье в своих свежих коллекциях, и определить любимый формат женственности. Вот только при выборе идеальной юбки стоит быть осторожными, всегда оставаться начеку. Помните, что увиденный тренд на странице любимого блогера или крутой топ-модели не обязательно украсит именно вашу фигуру, а особенно в том случае, если она далека от совершенства. Ivona представляет ТОП-7 моделей юбок, которые могут сделать из вас не модницу, а забавную пышку.

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Облегающая

Многие женщина формата plus-size искренне полагают, что подобные юбки способны сделать их визуально слегка стройнее. Даже если она облегающая и сшита из плотного материала, риск ошибиться невероятно велик. Что уж говорить о дешевых моделях, чья тонкая ткань лишь усиливает впечатление от вашего тела как от колбаски, затянутой в сетку. Если у вас есть хотя бы малейшие недостатки в области талии или ягодиц, то “карандашу” точно не стать героем вашей истории.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

Мини

Речь идет о совсем откровенных мини, родом из 1990-х, которые спустя 30 лет снова оказывались на подъеме. Они сексуальны и очень дерзки, но также и опасны. Дело в том, что специфическая длина, которая заканчивается ровно на середине бедра (самой широкой части) визуально и укорачивает ноги, и увеличивает объемы. Пышные ягодицы и микро-длина еще никогда в паре не смотрелись удачно. Не стоит считать, что именно вам удастся перекроить базовые принципы фэшн-конструктивизма.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

Блеск

Все мы хорошо знаем, что светоотражающие материалы визуально любую фигуру делают слегка плотнее. Лакированная кожа, люрекс, пайетки, а также любимый Ким Кардашьян латекс лишь добавляет вам пару-тройку лишних килограммов. Особенно впечатляющим этот эффект выглядит в том случае, если вы по-прежнему выбираете обтягивающие форматы юбок.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

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Акцент ниже талии

Девушки, которые обладают среднестатистическими или же откровенными короткими ногами должны знать, что им не подходят ни брюки с заниженной посадкой, ни платья в стиле 1920-х - с критично опущенной линией талии. С юбками, которые не подчеркивают естественную линию талии такая же проблема. Заниженный акцент визуально укорачивает ноги, а все туловище делает непропорциональным и расплывшемся. Летом 2020 подобная ошибка будет стоить вам дорого - не повторяйте ее снова и снова.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

Горизонтальный принт

Если вы обладаете нестандартной фигурой, но отчаянно хотите выглядеть стильно и круто, в первую очередь нужно изучить, какие именно принты украшают ваше тело, а не портят его. Крупный орнамент расширяет вашу фигуру, создавая дополнительный лже-объем. То же самое касается и ярких горизонтальных полос, которые убивают любые намеки на тщательно продуманный силуэт.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

Длинная

У многих пышнотелых женщин самой красивой частью тела являются стройные щиколотки, которые и нужно показывать при каждом удобном случае. Длинные, расширяющиеся к низу юбки А-силуэта только подчеркивают ваши не слишком завидные объемы, поэтому носить их совсем не обязательно.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

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Объемный декор

Летом 2020 года в почете стиль сафари, характеризирующей чертой которого являются накладные карманы - удобные и мультифункциональные. Они украшают и платья-рубашки, и юбки. Но не забывайте, что в том случае, если ваша бедра не могут похвастать обхватом в 90 сантиметров, выбирать подобные силуэты будет неразумно. Если вам хочется отдать дань уважения остромодной эстетике, просто откажитесь от юбок с накладным декором, поигравшись с их “обнаженными” вариациями и модными аксессуарами.

Юбки, которые делают фигуру пышнее pinterest

Кажется, что правила по подбору идеального гардероба мы с вами слышали уже миллион раз, вот только ошибки делать при выборе правильной одежды почему-то до сих пор не перестали. Возможно, вы без ума от ярких юбок с блестками или макси-вариантов, в которых вы чувствуете себя настоящей девушкой Гибсона, но помнить о силуэте и индивидуальных особенностях фигуры нужно всегда. Для того, чтобы летом 2020 щеголять в стильном и актуальном образе, достаточно лишь критично и абсолютно искренне проанализировать вашу фигуру, честно себя признавшись, какие ее моменты не устраивают вас. Если таковые будут найдены, то от юбок из нашего “опасного” списка лучше отказаться - мода стоит жертв, но только если они оправданы.

Раннее мы писали о том, как носить летом 2020 самую модную юбку сезона - теннисную в складку.

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