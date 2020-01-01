Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полный провал: ТОП-7 юбок, которые сделают вас пышнее

Комментариев: 0
Какие силуэты лучше не носить, если ваша фигура неидеальна.
Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest

Как вы уже поняли, юбки - стильная альтернатива кэжуальным джинсам и уж слишком претенциозным брюкам разнообразных форматов. Летом 2020 года женщинам стоило бы изучить хиты, предложенные кутюрье в своих свежих коллекциях, и определить любимый формат женственности. Вот только при выборе идеальной юбки стоит быть осторожными, всегда оставаться начеку. Помните, что увиденный тренд на странице любимого блогера или крутой топ-модели не обязательно украсит именно вашу фигуру, а особенно в том случае, если она далека от совершенства. Ivona представляет ТОП-7 моделей юбок, которые могут сделать из вас не модницу, а забавную пышку.

Читай также: Вязанная история: ТОП-8 образов с новым героем уличных хроник - жилетом

 

  • Облегающая 

Многие женщина формата plus-size искренне полагают, что подобные юбки способны сделать их визуально слегка стройнее. Даже если она облегающая и сшита из плотного материала, риск ошибиться невероятно велик. Что уж говорить о дешевых моделях, чья тонкая ткань лишь усиливает впечатление от вашего тела как от колбаски, затянутой в сетку. Если у вас есть хотя бы малейшие недостатки в области талии или ягодиц, то “карандашу” точно не стать героем вашей истории.

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest
 

  • Мини 

Речь идет о совсем откровенных мини, родом из 1990-х, которые спустя 30 лет снова оказывались на подъеме. Они сексуальны и очень дерзки, но также и опасны. Дело в том, что специфическая длина, которая заканчивается ровно на середине бедра (самой широкой части) визуально и укорачивает ноги, и увеличивает объемы. Пышные ягодицы и микро-длина еще никогда в паре не смотрелись удачно. Не стоит считать, что именно вам удастся перекроить базовые принципы фэшн-конструктивизма.  

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest
 

  • Блеск 

Все мы хорошо знаем, что светоотражающие материалы визуально любую фигуру делают слегка плотнее. Лакированная кожа, люрекс, пайетки, а также любимый Ким Кардашьян латекс лишь добавляет вам пару-тройку лишних килограммов. Особенно впечатляющим этот эффект выглядит в том случае, если вы по-прежнему выбираете обтягивающие форматы юбок. 

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest

Читай также: Хочу/могу: ТОП-6 элитных сумок и их бюджетные аналоги

  • Акцент ниже талии 

Девушки, которые обладают среднестатистическими или же откровенными короткими ногами должны знать, что им не подходят ни брюки с заниженной посадкой, ни платья в стиле 1920-х - с критично опущенной линией талии. С юбками, которые не подчеркивают естественную линию талии такая же проблема. Заниженный акцент визуально укорачивает ноги, а все туловище делает непропорциональным и расплывшемся. Летом 2020 подобная ошибка будет стоить вам дорого - не повторяйте ее снова и снова. 

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest

  • Горизонтальный принт 

Если вы обладаете нестандартной фигурой, но отчаянно хотите выглядеть стильно и круто, в первую очередь нужно изучить, какие именно принты украшают ваше тело, а не портят его. Крупный орнамент расширяет вашу фигуру, создавая дополнительный лже-объем. То же самое касается и ярких горизонтальных полос, которые убивают любые намеки на тщательно продуманный силуэт.  

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest

  • Длинная 

У многих пышнотелых женщин самой красивой частью тела являются стройные щиколотки, которые и нужно показывать при каждом удобном случае. Длинные, расширяющиеся к низу юбки А-силуэта только подчеркивают ваши не слишком завидные объемы, поэтому носить их совсем не обязательно. 

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest

Читай также: Женская загадка: Самые сексуальные платья лета 2020

  • Объемный декор 

Летом 2020 года в почете стиль сафари, характеризирующей чертой которого являются накладные карманы - удобные и мультифункциональные. Они украшают и платья-рубашки, и юбки. Но не забывайте, что в том случае, если ваша бедра не могут похвастать обхватом в 90 сантиметров, выбирать подобные силуэты будет неразумно. Если вам хочется отдать дань уважения остромодной эстетике, просто откажитесь от юбок с накладным декором, поигравшись с их “обнаженными” вариациями и модными аксессуарами.  

Юбки, которые делают фигуру пышнее
Юбки, которые делают фигуру пышнее
pinterest

Кажется, что правила по подбору идеального гардероба мы с вами слышали уже миллион раз, вот только ошибки делать при выборе правильной одежды почему-то до сих пор не перестали. Возможно, вы без ума от ярких юбок с блестками или макси-вариантов, в которых вы чувствуете себя настоящей девушкой Гибсона, но помнить о силуэте и индивидуальных особенностях фигуры нужно всегда. Для того, чтобы летом 2020 щеголять в стильном и актуальном образе, достаточно лишь критично и абсолютно искренне проанализировать вашу фигуру, честно себя признавшись, какие ее моменты не устраивают вас. Если таковые будут найдены, то от юбок из нашего “опасного” списка лучше отказаться - мода стоит жертв, но только если они оправданы.  

Раннее мы писали о том, как носить летом 2020 самую модную юбку сезона - теннисную в складку.  

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: одежда для пышных женщин, одежда для полных, юбки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь