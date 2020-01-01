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Уимблдон и сексуальность: Как выглядит самая модная юбка лета 2020

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Чемпионаты по теннису может быть и отменили, но носить мини-юбку в складку нам запретить никто не может.
С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Летом 2020 года женщины не должны стесняться показывать свою сексуальность. Идеальные формы или те, которые хоть и не отличаются совершенством, но искренне вам нравятся, достойны роскошного и модного обрамления. Конечно, пока дизайнеры не придумали нечего более чувственного и страстного чем мини-юбки. Вот только летом 2020 года вам не удастся ограничиться стандартными А-фасонами или облегающими - придется вспомнить историю...мирового спорта. Теннисные чемпионаты каждый год привлекают миллионы зрителей по всему миру, в числе которых и звездные гости, и даже члены королевской семьи. Помимо идеальных геймов и захватывающих розыгрышей мяча, многие наблюдают за аристократическим видом спорта не в последнюю очередь и из-за фантастических костюмов. Уверены, что многие мужчины признаются, что они неоднократно мечтали о том, чтобы увидеть своих избранниц в милых и кокетливых мини-юбочках. Летом 2020 года у них будет такая возможность, одобренная мировыми кутюрье. Ivona рассказывает, с чем носить юбки в складочку в обстановке асфальтовых джунглей. 

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Классическая белая теннисная юбка не требует изысканных компаньонов. Для того, чтобы она выглядела мило и стильно, достаточно подобрать идеальные белые кеды, забавную рубашку, завязав ее на талии, и сделать вид, что вы - и есть Мария Шарапова, которая вышла в перерыве между матчами на прогулку. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Следующий стильный образ точно пришелся бы по вкусу героине сериала “Сплетница” - Блэр Уолдорф. Но если 10 лет назад она предпочитала носить юбку в складку в компании рубашки и босоножек на каблуке, то летом 2020 мы советуем выбирать обувь более комфортную и понятную. Белые кеды и в данном случае придутся как нельзя кстати. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Если вы желаете полностью повторить эстетику главных героинь Уимбилдона, то вам придется с точностью продумать летний образ 2020 года. В первую очередь выбирайте милый и скромный низ в пастельных оттенка, а в пару к ним лонгслив с воротом в стиле “поло”. Даже без ракетки узнать в вас адепта спортивного образа жизни будет достаточно просто. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

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Что может быть проще белой хлопковой футболки? Кажется, что она может прийтись ко двору по любому случаю. Если вы хотите смастерить стильный летний образ 2020 с теннисной юбкой, то рекомендуем миксовать ее с укороченной белой футболкой. Высокая грудь и мини-длина - образ сексуальной спортсменки отыгран на 5 баллов. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Если простые и лаконичные спортивные комбинации кажутся вам чересчур безопасными, то предлагаем поиграться с абсолютно противоположными эстетиками. Так, можете надеть привычный теннисный комплект, но усовершенствовать его с помощью гранжевых деталей. И если колготки в сетку кажутся вам чересчур бунтарскими, то яркие украшения будут точно не лишними. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Эль Фаннинг демонстрирует один из самых желанных образов на лето 2020. В ее исполнении теннисная юбка в складку выглядит не слишком чувственно, а скорее профессионально достойно. Чтобы слегка повысить градус лука добавьте облегающий кроп-топ. Конечно, тоже спортивный. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Кто сказал, что юбка в складку летом 2020 может быть исключительно тканевой? Выбирайте стильные кожаные модели, сочетая их с анималистическими принтами, рок-н-рольными аксессуарами и обязательно грубой обувью. 

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

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Если вы решили выбраться в город под вечер, и боитесь, что можете замерзнуть, на помощь придет ансамбль в стиле 90-х. Яркий свитшот - громоздкий и невероятно комфортный, подчеркивает нежность и кокетливость юбки. Можете также поиграться с миксами с олимпийкой - белые кроссовки прилагаются, что в первом, что во втором случаях.  

С чем носить теннисную юбку летом 2020
С чем носить теннисную юбку летом 2020
pinterest

Теннисные юбки заслуженно оказываются в ТОПе главных трендов летнего сезона 2020 в первую очередь благодаря своему расслабленному и непретенциозному характеру. Вы можете миксовать их и с классическими рубашками, и футболками-поло, и даже со свитшотами - в любой комбинации мини будет выглядеть чувственно, но не вульгарно. Дополняйте образ броскими украшениями, выходите за пределы корта, и наслаждайтесь своим идеальным стилем. 

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 сексуальных платьев помогут вам раскрыть в себе внутреннюю богиню летом 2020. 

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Теги: модные юбки, мода 2020, тренды 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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