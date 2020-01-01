Женская загадка: Самые сексуальные платья лета 2020

Трендовые луки, которые заставят сердца мужчин биться чаще.

Когда скользишь взглядом по дамам, гуляющим по улицам города, сидящих на летних верандах, попивающих коктейли, кажется, что многие выглядят достойно и в современном понятии слова - правильно. Вот только одной крошечной детали, невероятно важной и некогда даже первостепенной, им все-таки не хватает. Дело в том, что большинство женщин забыли о том, как это одеваться сексуально. Конечно, не будем учитывать тех странных дамочек, которые считают, что ходить в коктейльных платьях за хлебом в магазин - это нормальная практика. Подобные вызывают лишь жалость - им отчаянно хочется подарить свежий выпуск глянцевого журнала, и заставить снять ужасающее облегающее платье с люрексом. Кэжуал хорош простотой, свободой действий и абсолютным соответствием всем модным правилам. Вот только ему не хватает находчивости, страсти и элемента неожиданности. Ivona учит девушек, как можно добавить в свой лук летом 2020 года сексуальности с помощью всего одного, но правильного тренда.

Читай также: Вязанная история: ТОП-8 образов с новым героем уличных хроник - жилетом

При выборе идеального сексуально платья, девушки сталкиваются с важной и во многом решающем проблемой: как отыскать чувственный, но не пошлый образ? Для того, чтобы даже в самом смелом луке выглядеть достойно, необходимо использовать тайные знаки и символы, которые подсознательно будут наталкивать окружающих на мысль о достоинстве. Так королевский фиолетовый оттенок компенсирует чересчур откровенное декольте и роскошный разрез на ноге.

Zara, 1999 грн zara.com

Сексуальность может быть едва уловимой, исчезающей. Такую красоту способны оценить и определить только по-настоящему чувствительные и эстетически развитые личности. На лето 2020 мы советуем вам купить изумрудного тона платье из тончайшей органзы. Плотный чехол и “воздушный” верх - перед вами идеальное платье современной принцессы, которая готова к тому, чтобы брачная ночь наступила раньше самой свадьбой.

Reserved, 1799 грн reserved.com

Если вы уверены в своей фигуре, а также не обладаете абсолютно никакими комплексами, то можно поэкспериментировать с самыми яркими и сексуальными силуэтами. Мини, плетения, неожиданные обнаженные детали, а также притягательный и мистический черный оттенок - этот образ создан для того, чтобы соблазнять.

Bershka, 699 грн bershka.com

Читай также: Урок истории античности: Где купить самое модное платье на лето 2020

Цветочный орнамент большинство мужчин воспринимают как издержки чересчур “девчачьего” воспитания. Малышки, которые привыкли с детства ощущать себя принцессами, и в более зрелом возрасте будут подсознательно возвращаться к расцветкам и фасонам, которые казались им красивыми в 9 лет. Наша интерпретация флористического принта выглядит здорово и очень сексуально. Конечно, за счет чувственных сборок, глубоко декольте и невероятной мини-длины.

Stradivarius, 999 грн stradivarius.com

Платье, в котором вы напоминаете себе страстную и гибкую танцовщицу - идеальный способ пробудить в себе внутреннюю богиню. Мужчинам нравятся округлые формы, но также они без ума от атласа, неброских оттенков, подчеркнутой тонкой талии и тонких лямок. Платье на запах жемчужного тона напоминает о том, что в любой девушке есть частичка элегантной и страстной Диты фон Тиз.

Mohito, 999 грн mohito.com

Обнаженные плечи - верный способ привлечь внимание желанного мужчины. Пастельные тона в сочетании с любимой длиной сильной половины человечества - джек-пот, который вы не имеете права упустить летом 2020. Пышные рукава добавляют в абсолютно сексуальный образ толику нежности и изящности.

Mohito, 1299 грн motito.com

Читай также: Уличная мода 2020: ТОП-10 фэшн-акцентов, которые помогут быть в тренде

Последний выбранный нами сексуальный и модный образ лета 2020 года может вызвать бурные обсуждения. Лиловая футболка с провокационными надписями выглядит так, будто вы даже не стали переодеваться после сна, а вышли в люди в своем ночном луке. Но именно отсутствие сложностей, “оверсайз” и короткая длина способны возбудить самые тайные желания парней. Им будет казаться, будто вы надели их футболку - подобные мысли их возбуждают похлеще откровенных декольте и облегающих фасонов.

Pull&Bear, 699 грн pullandbear.com

Не стоит воспринимать наши слова превратно: выглядеть каждый день так, будто вы решили повторить абсолютно все луки из Инстаграма Эмили Ратаковски не нужно. Но и добавлять нотку пикантности и сексуальности в свой имидж время от времени тоже лишним не будет. Так, предлагаем начать с одного идеального платья, которое летом 2020 года сможет показать вам, что страстная эстетика в современном мире тоже имеет право на существование. Входите в образ богини сексуальности только с помощью правильных фасонов, оттенков и ансамблей. Тонкие лямки, переплетения, неожиданно обнаженные зоны тела, а также чуточка настоящей страсти - с остромодными платьями летом 2020 вам удастся открыть в себе новые, чувственные грани.

Раньше мы писали о том, какие ТОП-7 купальников бюджетной стоимости подойдут для создания яркого пляжного образа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram