Урок истории античности: Где купить самое модное платье на лето 2020

Классика еще никогда не была настолько актуальна, как в нынешнем сезоне.

Задумайтесь, откуда пошла мода на ассиметричные платья и топы на одно плечо. Уверены, первое, что придет вам в голову это популярность подобных фасонов в эпоху 90-х, когда девушки познакомились с историями четырех разных женщин сериала “Секс в большом городе”. Но правда об этом фасоне гораздо более древняя и сложная. Приоткроем завесу тайны стильного и сексуально силуэта, отметив, что вдохновением для создания подобных современных образов до сих пор служит история Древней Греции. Хитоны на одно плечо в прежние времена были стандартной униформой жителей Балкан, которые и послужили прародителем для “платьев богинь”, так популярных в 20-е годы XX столетия. После наступила эпоха “Золотого Голливуда”, когда различные интерпретации греческого стиля были особенно популярны. Но и тогда подобные луки были лишь своеобразной отсылкой к первой цивилизованной культуре. Ivona рассказывает, какие асимметричные фасоны популярны летом 2020 года, и где можно купить самые остромодные модели.

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Понятие “маленького черного платья” остается неизменным вот уже 100 лет. Это абсолютно базовая вещь, которая выходит за рамки стилей и трендов. Впрочем, обновлять свой любимый фасон мы бы советовали каждый сезон, чтобы даже классика в вашем исполнении выглядела современно. Трикотажное облегающее платье в рубчик на одно плечо - идеальный вариант 2020 года.

Stradivarius, 699 грн stradivarius.com

Тропические мотивы всегда в той или иной степени присутствуют в трендах летних сезонов. В 2020 году мы советуем научиться совмещать популярную тенденцию с ключевым фасоном - ассиметричным кроем. Добавьте также легкомысленных структурных воланов, яркую ткань, и получите идеальное платье, в котором вам легко покориться любая высота.

Zara, 1299 грн

Джинсовый монохромный образ - простой и доступный тренд, который сможет осилить девушка даже с нулевым опытом “работы” стилиста. Для того, чтобы летом 2020 выглядеть стильно, роскошно, но и вместе с тем лаконично, достаточно выбрать платье из денима. Однако, ключевой особенностью вашей обновки должна быть именно асимметрия. Кэжуальность лука можно дополнить с помощью белых кед. А на случай важного мероприятия можно просто переобуть кроссовки на стильные босоножки с длинными ремешками.

Bershka, 1199 грн bershka.com

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Пышные рукава, буквально гигантские воланы и силуэты, которые обволакивают вас будто в кокон. Если вы обладаете стройной фигурой, то летом 2020 года точно должны приобрести подобный фасон. Платье с асимметричным кроем будет здорово смотреться и на пляжной вечеринке, и на городской прогулке - мы абсолютно обожаем универсальные тренды.

Zara, 1299 грн zara.com

Дизайнеры любят играться с двойственностью и символизмом. Они обожают искать различные знаки и мистификации даже там, где их и в помине не было. Однако, двойное черно-серебристое платье выглядит невероятно круто, а потому легко сможет стать вашим “вечерним” выбором. Элегантный топ и строгий смокинг - какая сторона вашей души солирует сегодня?

Vovk, 1590 грн vovk.com

Девушки возрастной категории 35+ по понятным причинам не могут позволить себе выглядеть также как девочки подростки и миллениалки. Однако, оставлять наших прекрасных дам без идеального асимметричного платья мы просто не имеем права. Элегантность облегающего кроя и лаконичность асимметричного декольте - королевский пурпурный оттенок лишь подчеркивает ваш статус.

Asos, 1000 грн asos.com

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Если вам по душе четкая геометрия, строгость линий и фэшн-логика, то предлагаем присмотреться к остромодному платью лета 2020. Такой образ подойдет как для офисного выхода, так и для торжественного появления на бизнес-вечеринке. Кирпично-красный оттенок является универсальным, а потому подойдет под любой типаж, а красивая драпировка и изящный корсет подчеркнут, что вы не боитесь навешивания ярлыков.

Asos, 1500 грн asos.com

Если учитывать, что именно хитоны жителей Древней Греции являются первостепенной причиной появления замысловатого фасона, то лишь благодаря Мадленн Вионне силуэт стал всемирно известным. Ее называли “королевой косового кроя”, которая сумела отыскать абсолютно новый (несправедливо забытый) образ, который отлично подходил под тогдашний рассвет суфражистского движения. С легкой руки кутюрье женщины освободились от дискомфортных корсетов, но проблема свежих форм оставалась открытой. Мадленн вдохновилась древнегреческой культурой, создав форму, которая и по сей день пользуется широкой популярностью.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 трендов уличной моды правят бал летом 2020 года.

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