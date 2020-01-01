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Морские мечты: ТОП-7 стильных бюджетных купальников на лето 2020

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Яркий или базовый, бикини или сдельный, принтованный или однотонный - какие модели актуальны в новом пляжном сезоне.
Модные купальники на лето 2020
Модные купальники на лето 2020
pinerest

Лето официально вступило в свои права, а это можно означать кроме всего прочего еще и то, что совсем скоро начнется пляжный сезон. Вне зависимости о того, какой именно морской экстерьер вы выбираете, пусть это даже будут пляжи Затоки, а не прозрачные бассейны Анталии, идеальный купальный образ на лето 2020 у вас точно должен быть. Бикини, сдельный лук, монокини или прочие разновидности некогда однозначного предмета гардероба - в новом сезоне каждая женщина должна подобрать идеальный для своего типа фигуры морской лук. Трендов много, а женщин, которые хотят найти нечто особенное еще больше, поэтому не стоит размышлять о том, какой именно купальник одобрила бы Эмили Ратаковски или Джиджи Хадид - выбирайте тот аутфит, который по душе именно вам. Ivona представляет ТОП-7 остромодных пляжных образов, в которых вы будете себя чувствовать уверенно и роскошно. 

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Перфорации, сетка и страстная черная ткань - подобный купальник выглядит скорее, как идеальный образ, в котором можно часами зависать у бассейна или даже пойти на пляжную вечеринку. Будьте готовы к тому, чтобы все время до отпуска тренировать пресс, ведь в подобном аутфите обвислая кожа и жирок будут особенно заметны. 

Etam, 700 грн
Etam, 700 грн
answear.ua

Если вы не совсем уверены в своей фигуре, но времени приводить ее в порядок нет, предлагаем воспользоваться старым как мир фэшн-трюком. Плавки с завышенной талией - идеальный способ скрыть намечающийся животик, а яркие волнистые линии на бюстгалтере не только отвлекут внимание от несовершенного низа, но и сделают грудь визуально пышнее. 

Dorina, 499 грн
Dorina, 499 грн
answear.ua

Современные девушки часто сталкиваются с проблемой выбора. Дело в том, что в XXI веке абсолютно все сферы жизни настолько широко развиты, что слово “дефицит” и вовсе стал архаизмом. Вот только большой ассортимент особенно в фэшн-индустрии привел в тому, что чаще всего сделать выбор невыносимо тяжело. Если вы сомневаетесь, какой именно фасон пляжного образа на лето 2020 выбрать, то делайте ставку одновременно на колорблокинг, дуальность, коралловый и небесно-голубой оттенки, а также не забывайте и про глиттер. 

Zara, 449 грн
Zara, 449 грн
zara.com

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Цветочные принты на купальниках всегда будут выглядеть свежо, мило и очень романтично. Нет ничего зазорного в том, чтобы отдавать предпочтение узору, который используют вот уже почти 100 лет - так вы лишь демонстрируете уверенность в себе и приверженность традициям. Нежно-розовый бикини с тропическими мотивами выглядит как глоток свежего воздуха в самый знойный день. 

Haily's, 499 грн
Haily's, 499 грн
answear.ua

Чрезмерно стройные девушки, поверьте, тоже мучаются из-за того, что не могут подыскать идеальный пляжный образ. Летом 2020 всяческие воланы и рюшики популярны не только на чайных платьях или блузах в викторианском стиле, но и на купальниках. Бледно-розовый оттенок лука красиво подчеркнет загар, а различные завязочки и бантики помогут добавить объем в тех зонах, где его критически не хватает. 

Bershka, 698 грн
Bershka, 698 грн
bershka.com

Не думайте, что сдельные купальники предпочитают исключительно девушки с проблемной фигурой. Пышкам мы, наоборот, не рекомендуем надевать подобные образы, ведь вероятность выглядеть в них как воздушный шарик гораздо выше. Именно стройные дамы летом 2020 будут смотреться идеально в сдельных пляжных образах с контрастным тропическим узором - очевидное преимущество принта. 

Pull&Bear, 799 грн
Pull&Bear, 799 грн
pullandbear.com

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И снова сдельный купальник, который выглядит практически как аналог вечернего платья. Нежный романтический оттенок, будто сливающийся с тоном кожи, красивый и глубокий вырез, открывающий вид на роскошное декольте, а также волнующие “крылышки” на плечах. В подобном аутфите легко превратиться в настоящего пляжного ангела. 

Reserved, 499 грн
Reserved, 499 грн
reserved.com

Если девушке предстоит выбор купальника, то обычно она начинает переживать еще больше, чем если бы искала идеальное нижнее белье. Все дело в том, что ее неглиже увидит только любимый мужчина, а вот пляжный образ будут лицезреть абсолютно все желающие зеваки. Именно поэтому выбору морского лука нужно уделить максимальное количество внимания. Никогда не делайте поспешных выводов, и не руководствуйтесь исключительно рекомендациями любимых блогеров: то, что здорово сидит на Эмили вряд ли подойдет женщине со стандартной фигурой. Искренне полюбите свои формы. Только когда процесс принятия произойдет, а идеальный купальник отыщется сам собой. Как награда за ваше позитивное отношение к себе. 

Раннее мы писали о том, как носить корсет летом 2020 года, чтобы быть в тренде. 

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Теги: модные купальники, мода 2020, тренды 2020, пляжная мода, купальники 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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