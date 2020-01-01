Морские мечты: ТОП-7 стильных бюджетных купальников на лето 2020

Яркий или базовый, бикини или сдельный, принтованный или однотонный - какие модели актуальны в новом пляжном сезоне.

Лето официально вступило в свои права, а это можно означать кроме всего прочего еще и то, что совсем скоро начнется пляжный сезон. Вне зависимости о того, какой именно морской экстерьер вы выбираете, пусть это даже будут пляжи Затоки, а не прозрачные бассейны Анталии, идеальный купальный образ на лето 2020 у вас точно должен быть. Бикини, сдельный лук, монокини или прочие разновидности некогда однозначного предмета гардероба - в новом сезоне каждая женщина должна подобрать идеальный для своего типа фигуры морской лук. Трендов много, а женщин, которые хотят найти нечто особенное еще больше, поэтому не стоит размышлять о том, какой именно купальник одобрила бы Эмили Ратаковски или Джиджи Хадид - выбирайте тот аутфит, который по душе именно вам. Ivona представляет ТОП-7 остромодных пляжных образов, в которых вы будете себя чувствовать уверенно и роскошно.

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Перфорации, сетка и страстная черная ткань - подобный купальник выглядит скорее, как идеальный образ, в котором можно часами зависать у бассейна или даже пойти на пляжную вечеринку. Будьте готовы к тому, чтобы все время до отпуска тренировать пресс, ведь в подобном аутфите обвислая кожа и жирок будут особенно заметны.

Etam, 700 грн answear.ua

Если вы не совсем уверены в своей фигуре, но времени приводить ее в порядок нет, предлагаем воспользоваться старым как мир фэшн-трюком. Плавки с завышенной талией - идеальный способ скрыть намечающийся животик, а яркие волнистые линии на бюстгалтере не только отвлекут внимание от несовершенного низа, но и сделают грудь визуально пышнее.

Dorina, 499 грн answear.ua

Современные девушки часто сталкиваются с проблемой выбора. Дело в том, что в XXI веке абсолютно все сферы жизни настолько широко развиты, что слово “дефицит” и вовсе стал архаизмом. Вот только большой ассортимент особенно в фэшн-индустрии привел в тому, что чаще всего сделать выбор невыносимо тяжело. Если вы сомневаетесь, какой именно фасон пляжного образа на лето 2020 выбрать, то делайте ставку одновременно на колорблокинг, дуальность, коралловый и небесно-голубой оттенки, а также не забывайте и про глиттер.

Zara, 449 грн zara.com

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Цветочные принты на купальниках всегда будут выглядеть свежо, мило и очень романтично. Нет ничего зазорного в том, чтобы отдавать предпочтение узору, который используют вот уже почти 100 лет - так вы лишь демонстрируете уверенность в себе и приверженность традициям. Нежно-розовый бикини с тропическими мотивами выглядит как глоток свежего воздуха в самый знойный день.

Haily's, 499 грн answear.ua

Чрезмерно стройные девушки, поверьте, тоже мучаются из-за того, что не могут подыскать идеальный пляжный образ. Летом 2020 всяческие воланы и рюшики популярны не только на чайных платьях или блузах в викторианском стиле, но и на купальниках. Бледно-розовый оттенок лука красиво подчеркнет загар, а различные завязочки и бантики помогут добавить объем в тех зонах, где его критически не хватает.

Bershka, 698 грн bershka.com

Не думайте, что сдельные купальники предпочитают исключительно девушки с проблемной фигурой. Пышкам мы, наоборот, не рекомендуем надевать подобные образы, ведь вероятность выглядеть в них как воздушный шарик гораздо выше. Именно стройные дамы летом 2020 будут смотреться идеально в сдельных пляжных образах с контрастным тропическим узором - очевидное преимущество принта.

Pull&Bear, 799 грн pullandbear.com

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И снова сдельный купальник, который выглядит практически как аналог вечернего платья. Нежный романтический оттенок, будто сливающийся с тоном кожи, красивый и глубокий вырез, открывающий вид на роскошное декольте, а также волнующие “крылышки” на плечах. В подобном аутфите легко превратиться в настоящего пляжного ангела.

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Если девушке предстоит выбор купальника, то обычно она начинает переживать еще больше, чем если бы искала идеальное нижнее белье. Все дело в том, что ее неглиже увидит только любимый мужчина, а вот пляжный образ будут лицезреть абсолютно все желающие зеваки. Именно поэтому выбору морского лука нужно уделить максимальное количество внимания. Никогда не делайте поспешных выводов, и не руководствуйтесь исключительно рекомендациями любимых блогеров: то, что здорово сидит на Эмили вряд ли подойдет женщине со стандартной фигурой. Искренне полюбите свои формы. Только когда процесс принятия произойдет, а идеальный купальник отыщется сам собой. Как награда за ваше позитивное отношение к себе.

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