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Хочу/могу: ТОП-6 элитных сумок и их бюджетные аналоги

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Трендовые аксессуары от мировых кутюрье и доступные варианты из масс-маркета.
Модные сумки на лето 2020 - элитные варианты и доступные аналоги
Модные сумки на лето 2020 - элитные варианты и доступные аналоги
pinterest

Если вы делаете покупки в магазинах масс-маркета и вполне довольны этим обстоятельством, то это никак не означает, что вы не мечтаете о том, чтобы однажды приобрести тренд с мировых подиумов. Для того, чтобы не разочаровываться в наших жизнях и невозможности выбрать крутую вещь haute couture, мы делаем вид, что покупки в Zara нисколько не мешают нам ощущать себя модными и крутыми. Хоть признайтесь, если не нам, то хотя бы сами себе: сколько раз вы мечтали не просто подержать в руках удивительную сумочку Chanel или Louis Vuitton, а наконец купить ее? Летом 2020 кутюрье представили нам бесконечное количество остромодных аксессуаров, которые хочется заполучить. Если у вас нет лишних пятьсот тысяч, то предлагаем выбрать стильные аналоги, которые будут стоить не больше 1500 грн. Ivona представляет новую рубрику - “хочу/могу”, где мы доказываем, что крутые тренды не обязательно должны стоить как двухкомнатная квартира в столице.  

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  • JW Anderson vs. Reserved 

Фетровая ярко-голубая сумка-шоппер выглядит очень расслабленно и непретенциозно. Отсутствие молнии, идеальная форма для аксессуара, с которым можно отправиться за продуктами, огромный логотип модного дома - в ней все просто и идеально. Вот только выкладывать ежемесячную зарплату среднестатистического украинца за фетровый аксессуар кажется неразумным вложением. Лучше приобрести похожую сумку у демократичного бренда-производителя, а в следующем сезоне потратить сэкономленные деньги на очередной тренд. 

JW Anderson, 13 000 грн / Reserved, 399 грн
JW Anderson, 13 000 грн / Reserved, 399 грн
коллаж/pinterest

  • Louis Vuitton vs. Kasta 

Яркая и импульсивная оранжевая сумка-”бокс” от французского дома моды Louis Vuitton выглядит стандартно и абсолютно предсказуемо. Мы бы не стали покупать такую даже за меньшую сумму, но от трендов никуда не деться. Если Виржил Абло определил такую непритязательную форму модной, то так тому и быть. Вот только советуем выбирать все-таки сумки более демократичных брендов. Можете отказаться от металлического декора, но цвет пусть останется таким же ярким, а ремешок - длинным. 

Louis Vuitton, 104 100 грн / David Jones, 599 грн
Louis Vuitton, 104 100 грн / David Jones, 599 грн
коллаж/pinterest

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  • Chanel vs. Zara 

Классический мини-рюкзачок в исполнении Chanel обзавелся лакированной “стеганной” фактурой и длинной металлической цепочкой - лаконично и очень изящно. Истинный французский аксессуар, с которым не хочется расставаться. У любимого бренда всех фэшионист и в том числе герцогини Кембриджской - Zara тоже есть на примете схожие модели. Более мягкие и не такие блестящие, но от того не менее актуальные.  

Chanel, 120 720 грн / Zara, 1299 грн
Chanel, 120 720 грн / Zara, 1299 грн
коллаж/pinterest

  • Celine vs. Reserved 

Одной из самых популярных и универсальных моделей однозначно можно назвать корзинку Celine со вставками из рыжей кожи. Рафия летом 2020 года в аксессуарной моде занимает первое место по популярности, поэтому и у вас в арсенале должна быть хотя бы одна соломенная сумочка. Обойдитесь без логотипов - лучше сделайте ставку на вечную классику.

Celine, цена по запросу / Reserved 399 грн
Celine, цена по запросу / Reserved 399 грн
коллаж/pinterest
 

  • Valentino vs. Stradivarius 

Если душа просит чего-то более яркого, наш вам совет — обратите внимание на бирюзовую «малышку» Valentino из кожи аллигатора. А если кошелек не позволяет выложить за эту красотку больше, чем сто тысяч гривен, то прибегайте к плану В. Голубой оттенок, цепочка и застежка спереди - все ключевые моменты трендового аксессуара в его более бюджетной версии сохранены.  

Valentino, 401 100 грн / Stradivarius, 499 грн
Valentino, 401 100 грн / Stradivarius, 499 грн
коллаж/pinterest

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  • Hermes vs. Zara 

Классическая версия Hermes Birkin летом 2020 обзавелась нестандартным размером - теперь она выглядит миниатюрно и очень аккуратно. Теперь с подобным аксессуаром можно не только ходить на планерки и собрания, но и гулять по городу на выходные. Полмиллиона гривен мы пока не можем себе позволить потратить, а потому выбираем похожий и недорогой аксессуар.  

Hermes, 510 650 грн / Zara, 799 грн
Hermes, 510 650 грн / Zara, 799 грн
коллаж/pinterest

Многие могут отметить, что некоторые из предложенных вариантов напоминают кутюрные аксессуары лишь отдаленно. Пусть и так, но ведь смысл нашего фэшн-предложения заключается не в том, чтобы в точности повторить сумочку с громким логотипом. Так получится лишь дешевая китайская подделка, а с фейками ходить непозволительно в любом возрасте и статусе. Главное - понять суть аксессуара, и с помощью пусть и несколько других выразительных средств передать концепцию образа. Совпадение формы и оттенка - ключевые характеристики, по которым и стоит ориентироваться, если вы выбираете бюджетный аналог дизайнерской сумочки.  

Раннее мы писали о том, как и с чем носить теннисные юбки летом 2020

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Теги: модные сумки, мода 2020, тренды 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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