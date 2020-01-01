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Вязанная история: ТОП-8 образов с новым героем уличных хроник - жилетом

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Стиль “преппи” или британская классика - как интерпретировать самый остромодный тренд лета 2020 года.
С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Расскажите, какие первые ассоциации приходят в вашу голову, когда вы слышите слово “жилет”? Готовы поспорить, что мыслями вы сразу переноситесь во времена расцвета британского консерватизма, а также вспоминаете про классическую униформу гольфистов. Если вы находитесь в поисках эстетического вдохновения, то пересмотрите оскароносный “Авиатор”. Помните сцену, где герои Кейт Бланшетт и Лео Ди Каприо играют в гольф? Шерстяные жилеты в ромбический узор остались не только на страницах истории, но и с нетерпением врываются в современную фэшн-индустрию. Дизайнеры радостно подогревают интерес потребителей к консервативному тренду, а фэшионисты носят его при любом удобном случае. Ivona представляет ТОП-8 способов, с чем можно миксовать вязаный жилет летом 2020 нестандартно, придерживаясь исторической точности.  

Как и с чем носить вязаный жилет летом

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Не бойтесь экспериментировать с сочетанием ярких принтов и нестандартных орнаментов, которые на первый взгляд могут показаться вам совсем не совместимыми. Помните о том, что узоры, пусть и разные по своему “настроению”, должны иметь общий цветные моменты. Только так разнокалиберные принты будут сочетаться. Яркий жилет, надетый поверх стильной блузы в викторианской стилистике, как нельзя лучше “подсвечивает” бунтарство крутых и расслабленных брюк. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Летом 2020 можете экспериментировать с использованием жилета так, как это делают самые крутые модницы современности. Последуйте примеру блогера Тейлор Томаси-Хилл, и носите классический и консервативный тренд в паре с пижамной рубашкой, дополнив микс элегантной юбкой. Последняя - идеальный пример того, как эклектика работает на практике. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Носить пижамы летом 2020 мы рекомендуем вам только в паре с остромодной вязанной жилеткой. Исключительно при таком аккомпанементе костюм может избавиться от откровенно старомодных характеристик, буквально возродившись из пепла фэшн-индустрии. Консервативный характер узора сочетается с атласом, выстраивая новый и абсолютно нестандартный силуэт. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

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Если же классическое использование актуального тренда лета 2020 года кажется вам чересчур примитивным, то всегда можно пойти путем гранжевым и бунтарским. Выбирайте длинные жилеты, которые можно будет с легкостью носить как мини-платье. Дополняйте лук ботинками на грубой подошве и миниатюрным клатчем - теперь вы знаете, что носить в дождливую погоду летом 2020. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Для девушек, которые предпочитают проводить летние деньки в комфорте собственного офиса, у нас тоже есть крутой образ с модным жилетом. Не бойтесь использовать классическую черно-белую схему оттенков, ведь летом 2020 ваш консервативный лук будет абсолютно нестандартным. Белая рубашка и черный жилет кажутся привычной и понятной историей, но в паре с кожаными бермудами становятся частью делового стиля нового формата для нового поколения. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Невозможно представить рафинированный и привилегированный стиль “преппи” без разномастных жилетов, которые круто смотрятся и в паре с классическими блузами, и с футболками. Летом 2020 ретро-комбинация голубой рубашки, мини-юбки и удлиненного жилета с контрастной окантовкой кажется не скучной, а стильной. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Ромбический узор - тот акцент, который мы даже бессознательно всегда будем ассоциировать с британской культурой. Англичане любят носить подобные свитера и, конечно, жилеты, но вот в их исполнении они выглядят скорее скучно и неинтересно. Если летом 2020 вам не терпится опробовать классический тренд, то спешите миксовать его с самыми модными джинсами и рубашкой с замысловатым декором - беспроигрышно идеальный кэжуальный лук. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

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Напоследок мы оставили образ, который смогут понять точно не многие, но уж те единицы, которые влюбятся в него, с легкостью смогут стать самыми продвинутыми модницами. Конечно, с помощью многослойного комплекта, главным героем которого является гигантский жилет. Атласная юбка прямого кроя, рубашка в полоску и миниатюрная сумочка - дайте шанс этому аутфиту, и вы мгновенно прочувствуете его магию. 

С чем носить вязаный жилет летом
С чем носить вязаный жилет летом
pinterest

Как и многие другие вещи жилеты сначала относились исключительно к мужскому гардеробу. После окончания правления Наполеона этот элемент стиля для сильной половины человечества стал маскулинным синонимом к слову “корсет”. И если XIX век продемонстрировал подъем интереса общественности на различные жилеты, то следующее столетие оказалось не так благосклонно к древнейшему тренду. Лишь в 60-х годах прошлого века, благодаря популярности хиппи субкультуры, вязанные и цветастые изделия снова вернулись в строй. С возрастанием феминистических движений в 90-х годах XX столетия именно жилет стал символом женской борьбы и целеустремленности. Летом 2020 года этот тренд легко засчитывается за двуполый, ведь одно и то же изделие с легкостью могут носить как мужчина, так и женщина - новое лицо равноправия. 

Раннее мы писали о том, как носить корсеты летом 2020 необычно и стильно. 

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Теги: жилет, вязанные изделия, вязаные вещи, мода 2020, тренды 2020, лето 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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