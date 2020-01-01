Охота на тренды: Как “приручить” стиль сафари летом 2020
Несмотря на то, что стиль сафари уходит корнями глубоко в историю развития человечества, по-настоящему популярным он стал лишь в 1960-х годах. Тому, что традиционная стилистика путешественников стала невероятно востребованной, мы должны быть благодарны Ив Сен-Лоран. Легендарный кутюрье первым сумел “приручить” лаконичную эстетику, представив ее миру высокой моды. С тех самых пор практически ни один сезон не проходит без хотя бы минимальных напоминаний в коллекциях дизайнеров о простом, но привлекательном стиле. Летом 2020 эстетика, которую так любила сама королева Елизавета II, планирует целенаправленное мировое порабощение. Вы не сможете простить себе, если уже сейчас не начнете экспериментировать с “пустынными” образами. Ivona рассказывает, как правильно носить стиль сафари в новом знойном сезоне.
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Самый простой способ презентовать стилистику сафари летом 2020 - примерить классический образ всех путешественниц, отправляющихся на сафари. Ключевой фактор данной эстетики - комфорт. Легкие ткани, позволяющие выжить в самую невыносимую жару, а также практичные оттенки, буквально сливающиеся с гаммой ландшафтов. Льняной костюм из просторных брюк и рубашки с короткими рукавами - еще одно подтверждение, что выглядеть в стилистике сафари стильно куда проще, чем может первоначально показаться.
Однако не только приглушенные песчаные и терракотовые оттенки попадают под определение стиля сафари. Летом 2020 вы легко можете использовать и более сложные, но все же понятные тона. Комбинация ослепительного белого и глубокого болотного цветов пойдет на пользу любой девушке, желающей найти собственную транскрипцию стилистике заядлых путешественников.
Даже если вы решили всецело посвятить несколько аутфитов своего летнего гардероба 2020 стилистике сафари, не стоит забывать о том, что состоит он не только из практичных вещей. Вы можете себе позволить хотя бы на один вечер отвлечься от накладных карманов, комбинезонов и комфорта. Легкое платье, поделенное точно посередине, с рядом крупных пуговиц - тот фасон, который поможет презентовать “сафари” в более романтичной и изящной манере.
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Если предыдущий вариант платья показался вам чересчур технологичным, то представляем вам более нежный ансамбль. Нежно-желтый оттенок платья с оборками подчеркнет легкий загар, а необыкновенно красивые рукава укажут на ваше знание модных трендов. Не забывайте об удобных мюлях, в деталях, перекликающихся с декором платья, а также об универсальной соломенной шляпке с широкими полями.
Конечно, вам пригодится образ в стиле сафари, который вы легко сможете примерить в атмосфере рабочих будней. Предлагаем вам обратить внимание на практичный, но в меру замысловатый аутфит, в котором соблюдены все ключевые правила эстетики любителей авантюрных приключений. Песчаного оттенка юбка с высокой талией и базовая черная футболка - для того, чтобы сверкать, не обязательно выбирать лишь сложносочиненные образы.
Если летом 2020 вы чувствуете в себе силы экспериментировать со слиянием разнообразных стилей, то смело выбирайте абсолютно полярные. Будуарная эстетики и сафари - два фэшн-течения, которые сложно представить работающими друг на другу, но в текущем сезоне возможно все и даже больше. Практичная обувь и шелковый халат бронзового тона - уверены, вас долго не будет оставлять в покое эта комбинация.
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Ключевая характеристика стиля “сафари” - много накладных карманов, позволяющих разгуливать по тропикам или пустыне с пустыми руками, но полностью оснащенными важными вещами. Пиджак сочетайте с комфортными шортами, а в качестве дополнительного аксессуара выбирайте стильную повязку на голову - конечно, тоже в тонах природного ландшафта Африканского континента.
Стиль сафари пользуется такой большой популярностью в нынешнее время, потому что сложно представить более подходящую знойной поре эстетику. Теплые тона пустынных пейзажей Сахары, природные ткани, позволяющие коже дышать, накладные карманы, кожаные пояса, воротник-стойка, крупные пуговицы - все это отражает истинную сущность незамысловатого стиля. Представьте себя на месте героини романа “Английский пациент”. Погрузите в атмосферу жарких ночей и невероятно знойных дней - позвольте себе помечтать о любви в окружении песчаных дюн и невообразимом роскошестве естественной красоты.
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