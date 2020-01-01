Охота на тренды: Как “приручить” стиль сафари летом 2020

Самые стильные образы современной путешественницы и ключевые ярлыки авантюрной эстетики.

Несмотря на то, что стиль сафари уходит корнями глубоко в историю развития человечества, по-настоящему популярным он стал лишь в 1960-х годах. Тому, что традиционная стилистика путешественников стала невероятно востребованной, мы должны быть благодарны Ив Сен-Лоран. Легендарный кутюрье первым сумел “приручить” лаконичную эстетику, представив ее миру высокой моды. С тех самых пор практически ни один сезон не проходит без хотя бы минимальных напоминаний в коллекциях дизайнеров о простом, но привлекательном стиле. Летом 2020 эстетика, которую так любила сама королева Елизавета II, планирует целенаправленное мировое порабощение. Вы не сможете простить себе, если уже сейчас не начнете экспериментировать с “пустынными” образами. Ivona рассказывает, как правильно носить стиль сафари в новом знойном сезоне.

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Самый простой способ презентовать стилистику сафари летом 2020 - примерить классический образ всех путешественниц, отправляющихся на сафари. Ключевой фактор данной эстетики - комфорт. Легкие ткани, позволяющие выжить в самую невыносимую жару, а также практичные оттенки, буквально сливающиеся с гаммой ландшафтов. Льняной костюм из просторных брюк и рубашки с короткими рукавами - еще одно подтверждение, что выглядеть в стилистике сафари стильно куда проще, чем может первоначально показаться.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

Однако не только приглушенные песчаные и терракотовые оттенки попадают под определение стиля сафари. Летом 2020 вы легко можете использовать и более сложные, но все же понятные тона. Комбинация ослепительного белого и глубокого болотного цветов пойдет на пользу любой девушке, желающей найти собственную транскрипцию стилистике заядлых путешественников.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

Даже если вы решили всецело посвятить несколько аутфитов своего летнего гардероба 2020 стилистике сафари, не стоит забывать о том, что состоит он не только из практичных вещей. Вы можете себе позволить хотя бы на один вечер отвлечься от накладных карманов, комбинезонов и комфорта. Легкое платье, поделенное точно посередине, с рядом крупных пуговиц - тот фасон, который поможет презентовать “сафари” в более романтичной и изящной манере.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

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Если предыдущий вариант платья показался вам чересчур технологичным, то представляем вам более нежный ансамбль. Нежно-желтый оттенок платья с оборками подчеркнет легкий загар, а необыкновенно красивые рукава укажут на ваше знание модных трендов. Не забывайте об удобных мюлях, в деталях, перекликающихся с декором платья, а также об универсальной соломенной шляпке с широкими полями.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

Конечно, вам пригодится образ в стиле сафари, который вы легко сможете примерить в атмосфере рабочих будней. Предлагаем вам обратить внимание на практичный, но в меру замысловатый аутфит, в котором соблюдены все ключевые правила эстетики любителей авантюрных приключений. Песчаного оттенка юбка с высокой талией и базовая черная футболка - для того, чтобы сверкать, не обязательно выбирать лишь сложносочиненные образы.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

Если летом 2020 вы чувствуете в себе силы экспериментировать со слиянием разнообразных стилей, то смело выбирайте абсолютно полярные. Будуарная эстетики и сафари - два фэшн-течения, которые сложно представить работающими друг на другу, но в текущем сезоне возможно все и даже больше. Практичная обувь и шелковый халат бронзового тона - уверены, вас долго не будет оставлять в покое эта комбинация.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

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Ключевая характеристика стиля “сафари” - много накладных карманов, позволяющих разгуливать по тропикам или пустыне с пустыми руками, но полностью оснащенными важными вещами. Пиджак сочетайте с комфортными шортами, а в качестве дополнительного аксессуара выбирайте стильную повязку на голову - конечно, тоже в тонах природного ландшафта Африканского континента.

Стилистика сафари в летних образ 2020 Pinterest

Стиль сафари пользуется такой большой популярностью в нынешнее время, потому что сложно представить более подходящую знойной поре эстетику. Теплые тона пустынных пейзажей Сахары, природные ткани, позволяющие коже дышать, накладные карманы, кожаные пояса, воротник-стойка, крупные пуговицы - все это отражает истинную сущность незамысловатого стиля. Представьте себя на месте героини романа “Английский пациент”. Погрузите в атмосферу жарких ночей и невероятно знойных дней - позвольте себе помечтать о любви в окружении песчаных дюн и невообразимом роскошестве естественной красоты.

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