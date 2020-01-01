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Золотая середина: Полный гид по модным миди-юбкам на лето 2020

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Горошек, цветы, трикотаж и прочие актуальные тренды, с которыми вы не захотите расставаться.
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
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Есть такие вещи, которые заставляют задуматься о комфорте, нежности и уюте лишь благодаря одному своему виду. Именно такой предстает перед нами миди-юбка, но к ее великому преимуществу, мы можем перечислить еще достаточно эпитетов, идеально подходящих к одному из главных трендов летнего сезона 2020. Средняя длина идеально подходит для девушек любых роста, форм, видов деятельности и стиля. И дерзкая хулиганка, и эксцентричная модница, и изящная леди смогут выбрать идеальный фасон, четко вписывающийся в рамки ее персональной фэшн-эстетики. В новом сезоне нас ждут милые ретро-возвращения, которые источают непревзойденный богемный шик, а также вечные компаньоны знойной поры - варианты из денима и сатина. Ivona представляет полный гид по самым модным миди-юбкам летнего сезона 2020.  

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  • В горошек 

Этот ретро-принт остается актуальным вне зависимости от ведущих модных тенденций. Впрочем, неизменной остается лишь его концепт, а вот форма и расцветка от сезона к сезону претерпевают изменений. Летом 2020 рекомендуем вам обратить внимание на классический черно-белый горох - смело возвращайтесь к первоисточникам. Впрочем, мы всегда за модные эксперименты, поэтому не станем вас отговаривать от стильных цветных интерпретаций. Если этого желает ваша душа, то так тому и быть. 

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

  • С плиссировкой 

Вариант для девушек, которые не могут представить своей жизни без романтики. Плиссированные миди-юбки обладают особым характером, который заключается в комбинации трепетности и неумолимой стойкости. А все благодаря тому, что летом 2020 модным считается лишь то плиссе, что четко сохраняет свою форму.  

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

  • В стиле сафари 

Стиль путешественников, исследующих тайны африканских глубинок, время от времени возвращается в стильные рейтинги. Так произойдет и летом 2020 - сафари снова окажется на высоте. Отдайте предпочтение миди-юбкам базовых пастельных расцветок. Оливковый, песчаный, нюдовый - именно такая гамма поможет вам воплотить в жизнь экзотическую, но лаконичную стилистику. 

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest
 

  • Из сатина 

На первый взгляд сатиновая юбка кажется элементом нарядного стиля, ведь будуарная эстетика предполагает коктейльную обстановку. Впрочем, именно такая вещь летом 2020 элегантно впишется в образ с кроссовками для фитнесса и кроп-топом. Прибавьте к фэшн-формуле джинсовую куртку и выйдет идеальный будничный аутфит. 

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

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  • В цветочный принт 

Классика, которую многие ошибочно считают банальностью. Цветочный принт, действительно, терпел в свое время слишком много нападок со стороны стилистов. Благо в 2020 году никто не собирается отнимать у флористического мотива его заслуженные права. Наоборот, именно этот принт является одним из самых желанных, ведь вариантов его презентации буквально не счесть.   

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

  • Трикотажная 

Трикотажные костюмы уже достаточно продолжительное время не устают поражать своим многообразием. Летом 2020 рекомендуем вам купить хотя бы одну трикотажную юбку, в которой будет комфортно в любую погоду. Сделайте ставку на лаконичный фасон и нейтральные оттенки - так вы сможете перенести любимый тренд и в будущий осенний сезон. 

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

  • Из денима 

Догадываетесь, о какой стилистике пытается нам рассказать миди-юбка из денима? Конечно, речь идет об эпохе 70-х, когда эстетика “хиппи” и богемного шика сливались в абсолютно невообразимый дуэт. Советуем выбирать джинсовые миди-юбки на лето 2020 в самых смелых вариациях - из переработанного материала, в стиле “пэчворк” и обязательно с необработанным краем. 

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

  • Вельветовая 

Перед вами еще одно доказательство, что плотные ткани рассчитаны не только для прохладных времен года. Вельвет в образе миди-юбки выглядит свежо, достаточно традиционно и буржуазно. Выбирайте модели светлых расцветок, и носите их в компании с кофтами с рукавами-буфами и босоножками на бесконечных ремешках.  

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

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  • С оборками 

Если вам хочется добавить в ваш имидж оригинальности, то нужно обратить внимание на юбки с оборками, разрезами или воланами. Такой предмет гардероба порадует своих обладательниц замысловатостью - эстетический шик прилагаются. Носите их с оригинальными кроп-топами с асимметричными вырезами, блузами с пышными рукавами и шелковыми рубашками, не заставляющими сомневаться в вашей трепетной и нежной натуре. 

Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Самые модные миди-юбки летнего сезона 2020
Pinterest

Если вы спросите нас о том, какой тренд летнего сезона 2020 является нашим любимым, то мы, не кривя душой укажем на стилизированную миди-юбку. Для того, чтобы идеально оформить свой гардероб, вам необходимо приобрести хотя бы пару-тройку стильных фасонов. Только так вы сможете быть уверены, что для любой ситуации в вашем арсенале отыщется правильная вещь. Сатиновые миди-юбки подойдут для романтических луков, а изделия с цветочными принтами выигрышно будут смотреться в рамках кэжуальной эстетики. Вариант из денима оставьте для прогулок с семьей или подругами, а вот роскошная и нарядная юбка с оборками как нельзя лучше впишется в стилистику торжества.  

Раннее мы писали о том, какое платье обязательно должно быть в вашем летнем гардеробе 2020

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Теги: мода 2020, модные юбки, тренды 2020, что носить летом
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Источник: ivona.bigmir.net

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