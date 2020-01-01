Будуарный набор: Виды белья, которые должны быть у каждой женщины

Элементы неглиже для любого случая, без которых невозможно прожить.

Настоящая женщина должна уделять своему нижнему белью не меньше внимания чем тому, что она надевает поверх него. Если вы привыкли ходить в неглиже из разных ансамблей, то задумайтесь о том, какой вред вы тем самым наносите своей феминной ауре. Истинная женщина всегда точно знает, какой белье надеть, а потому никогда не ошибется в выборе правильного комплекта. Растянутые фланелевые пижамы, хлопковые плавки, штопаные и перештопанные колготы - то, что отделает вас от звания настоящей леди. В гардеробе любой дамы должно быть белье, подходящее под разные события, аутфиты и погодные условия. Ivona представляет ТОП-7 элементов будуарного стиля, которые обязательно должны быть в вашем арсенале.

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Базовое

Комплекты базового черного, бежевого и белого белья - ансамбли, подходящие на все случаи жизни. Когда нет времени размышлять над выбором неглиже, или когда банально вам не хочется надевать ничего особенно симпатичного, на выручку всегда придут именно эти универсальные фасоны. Комплект нюдового оттенка - так и вовсе обязателен, ведь не зря даже топ-модели предпочитают его как основной “рабочий материал”.

Набор белья Intimissimi lamoda.ua

Бесшовное

И хотя в последнее время облегающая одежда все еще не получила права снова взойти на вершины фэшн-рейтингов, бесшовное белье обязательно должны быть в вашем арсенале. Кроме того, водолазки так и остаются трендом, а позволить себе носить их с кружевом настоящая леди никак не может. К тому же, если вы планируете надеть на очередное романтическое свидание облегающее платье или кожаный образ, то обойтись вам без бесшовного лифа точно не удастся.

Набор белья Tezenis lamoda.ua

Кружевное

Подобное белье - скорее признак статуса, а также невероятно активной личной жизни. Если вы готовитесь к романтическому свиданию и последующим ночным приключениям, то кружевное белье сможет враз обеспечить вам ощущение уверенности в себе. Даже, если вы надеваете его под рабочий лук, не ожидая вечером никаких амурных авантюр, чувствовать вы себя точно будете более раскрепощенной, красивой и желанной. Возможно, именно эта аура и поможет вам поскорее обзавестись кандидатом для очередного романа.

Набор белья Tezenis lamoda.ua

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Без бретелей

В нынешнем летнем сезоне 2020 особо популярны вещи, обнажающие плечи. Тренды можно перечислять бесконечно, но главными среди них считаются асимметричные топы, платья с приспущенными рукавами-буфами, а также майки с американской проймой. Как вы можете понять, под такую одежду белье нужно выбирать очень внимательно. Вариант без бретелей обеспечит эстетику образа и внутреннее спокойствие. Вам точно не придется одергивать платье, пытаясь скрыть неуместные бретели.

Набор белья Intimissimi lamoda.ua

Спортивное

Девушка, которая хочет до старости выглядеть стройной и подтянутой, должна с молодости уделять особое внимание занятиям спортом. Только так вы сможете хвастать идеальной фигурой и по достижению 55 лет, а, возможно, и много позже. Для активного времяпрепровождения в фитнесс-центре идеально подходит комплект спортивного белья. Лиф удачно поддерживает грудь, не доставляя никакого дискомфорта при беге даже дамам с чашкой D.

Набор белья Intimissimi lamoda.ua

Чулки

Вам может показаться, что мы готовим вас к жаркой встрече с вашим персональным мистером Бигом, но на самом деле мы просто желаем разнообразить ваш гардероб нижнего белья. Чулки еще 60 лет назад считались обязательным элементом фэшн-арсенала, но сейчас именуются скорее архаизмом и неудобством. Истинная дама может позволить себе время от времени надевать кружевные чулки, чтобы напоминать остальным и в первую очередь себе, что она помнит о первостепенной сущности женщины.

Чулки Calzedonia lamoda.ua

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Эротическое

Кружевное боди или невероятный корсет с вышивкой, аппликацией и прочими элементами декора обязательно должен быть постоянным резидентом вашего гардероба. С его помощью вы сможете не только радовать своего мужчину невероятными эстетическими видами, но и экспериментировать с будуарной стилистикой. Надевайте подобные комплекты в компании с маскулинным жакетом, наслаждаясь слиянием Инь и Ян.

Боди Tezenis lamoda.ua

На днях интернет-магазин Lamoda.ua причислил к своим брендам ведущего игрока индустрии нижней одежды - Calzedonia Group. Теперь самые стильные, красивые и сексуальные варианты неглиже, пижам и купальных костюмов таких марок как Tezenis, Intimissimi, Calzedonia находятся на расстоянии одного клика. Порадуйте себя по-настоящему красивым нижним бельем, которое не только подарит невероятную уверенность в себе, но и ощущение невыразимого комфорта. Среди вариантов вы найдете идеальные модели как для спортивного времяпрепровождения, так и для жарких ночей, и торжественных выходов. Не забывайте, что вы имеете право радовать себя время от времени вещами, которые могут подарить вам возможно забытое ощущение превосходства. Красивое белье - самой простой и стильный способ повысить самооценку, не прилагая особых усилий.

Раннее мы писали о том, как стильно носить белые total-looks летом 2020.

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