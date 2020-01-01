Все о Вере: ТОП-10 образов новобрачной от королевы свадебной моды

Лучшие творения дизайнера, которая узурпировала титул императрицы подвенечной моды.

Десять лет назад, аккурат после выхода фильма “Война невест” имя дизайнера свадебных платьев Веры Вонг стало практически нарицательным. На экране именно вокруг кутюрного лука разразилась настоящая борьба между закадычными подругами - непримиримыми соперницами. В реальном же мире поголовно все новобрачные хотели приобрести подвенечный образ именно от Vera Wang. Впрочем, многие не страшились самостоятельно шить лук по образ и подобию легендарных нарядов американки, которая привнесла новое звучание в классическую свадебную моду. Прославилась Вера Вонг не только тем, что именно она снаряжала под венец Джессику Симпсон, сестер Кардашьян и Викторию Бэкхем. Нет, ее популярность начала возрастать лишь после того, как она первой среди всех свадебных дизайнеров осмелилась нарядить невесту в черный аутфит. Ivona показывает ТОП-10 лучших образцов мастерства Веры Вонг, доказывая, что титул королевы кутюрной свадьбы она носит не зря.

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Если вы считаете, что первое появление свадебного платья Веры Вонг в кинематографе произошло благодаря фильму “Война невест”, то спешим вас разочаровать. В 1992 году героиня Сары Мишель Геллар - Баффи собиралась под венец в классическом образе-принцессы. Пышная фатиновая юбка, обнаженные плечи и бархатное бюстье - конечно, авторства великолепной Веры Вонг.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Шарлотта Йорк из “Секса в большом городе” больше всего на свете хотела выйти замуж. Вот только, прося у Вселенной скорейшего наступления этого великого дня, она не уточнила, сколько раз за всю жизнь хочет видеть себя невестой. Для своей первой “шотландской” свадьбы Шарлотта выбрала классический, вневременной образ от Веры Вонг - А-силуэта, с расшитым лифом, длинным шлейфом и множеством слоев кружева.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Сериал “Сплетница” стартовал именно в то время, когда популярность и влияние Веры Вонг начали буквально зашкаливать. Неудивительно, что большинство свадебных образов были созданы именно ее золотой ручкой. Впервые образ новобрачной в исполнении Вонг мы видим на Лили ван дер Вудсен, которая выходит замуж за Барта Басса. Свадьба роскошная, а потому каждый ее отдельный элемент должен отвечать требования высокого общества. Силуэт “рыбка”, драпировка, цветочные аппликации и оттенок “слоновой кости” - этот образ стал одним из самых красивых за всю историю сериала.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Второй раз мы видим творение Веры Вонг уже на одной из двух главных героинь телекартины - Блэр Уолдорф. Брюнетка выходит замуж на настоящего принца и аристократа, поэтому не удивительно, что и свадебный лук она выбрала классический, скромный и абсолютно традиционный. А-силуэт, скромный бант на талии, расшитое цветочными мотивами кружево и внушительный шлейф - образ выглядел особенно стильно, когда невеста в спешке сбегала с собственной свадьбы.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

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Конечно, мы не можем не упомянуть про фильм, благодаря которому Вера Вонг стала популярной не весь мир. Оба лука из ленты “Война невест” авторства американки, поэтому, когда девушки говорят о “мамином” образе героини Энн Хэтэуэй они лукавят. Образы абсолютно разные, но одинаково модные: пышное с сизой лентой на талии для любительниц эффектных выходов, а скромный драпированный лук - для консервативных невест.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Свадебные образы Веры Вонг популярны не только на экранах, но и в реальной жизни. Кутюрье нарядила не одну мировую знаменитость, среди которых и Челси Клинтон, и Лили Олдридж, и Крисси Тейген. Образ от Вонг примерила и актриса Хилари Дафф, когда выходила замуж впервые. Ее облегающее платье силуэта “русалка” с пышным шлейфом до сих пор считается одной из лучших работ Веры Вонг.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Пожалуй, самым внушительным и впечатляющим свадебным платьем Веры Вонг было то, что примерила Наталья Захарова - супруга основателя некогда популярного проекта Follow Me Too. Роскошное платье с пышной юбкой из органзы как нельзя лучше гармонировало со сказочной тематикой торжества, а благодаря своей хрупкой фактуре невеста была похожа на настоящую принцессу.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Не менее роскошным был образ и Крисси Тейген - жена певца Джона Ледженда. Накануне свадьбы невеста призналась, что купила целых три образа от Веры Вонг, но финальный выбор был сделан в пользу классического платья-принцессы. Пышная юбка, откровенное декольте, цветочный декор - мило, кокетливо и очень безопасно.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Свадьбу актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки в 2018 год обсуждал всяк кому не лень. Провокационные появления на публике влюбленных, большая разница в возрасте и интересах - эта пара буквально ни в чем не вписывалась в стандарты даже модернизированного общества. На свадьбе, впрочем, невеста появилась в достаточно простом и традиционном образе. Корсет и пышная юбка - от такой скандальной новобрачной все ожидали гораздо больше эпатажа.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

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В качестве второго наряда невесты Хейли Бибер выбрала элегантный и невероятно стильный образ от Веры Вонг. Жемчужного оттенка атласное платье поражало красивым декольте и скромным кроем. Вместо шпилек девушка предпочла кеды, но даже этот факт не смог умолить красоты и изысканности творения Веры.

Знаковые свадебные платья Веры Вонг Pinterest

Считается, что Вера Вонг первой ввела моду на черные или декорированные трагическими деталями свадебные платья. Однако, носить темные подвенечные образы невесты начали задолго до появления фэшн-индустрии как таковой. Королева Виктория, появившись на собственной свадьбе в белом одеянии, дала толчок к увековечиванию современного лука новобрачной. Однако, в разных культурах много веков подряд женщины не страшились надевать черные свадебные образы, так как иных луков порой просто не было. Вера Вонг лишь напомнила патриархальному обществу, что подобные “темные” преценденты в свадебной моде случались еще несколько веков назад, а потому ничего запретного в излишнем драматизме нет. Именно настойчивость и бесстрашие Вонг помогли ей стать легендой мира свадебной моды. На нее равняются, ею восхищаются, а все новобрачные, как и 10 лет назад, мечтают о том, чтобы в самый счастливый и значимый день своей жизни появиться у алтаря в платье мечты.

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