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Романтика вне возраста: ТОП-10 платьев, которые сделают вас моложе

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Нежные и трогательные фасоны, созданные для любви к себе и моде.
Романтичные платья на лето 2020
Романтичные платья на лето 2020
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В любом возрасте женщине хочется быть желанной, необыкновенной, красивой. Искрящейся изнутри нежностью или страстью - в конечном итоге просто невероятно привлекательной. Одежда была создана как одно средств самовыражения. Именно с помощью стильных образов, любимых украшений девушка превращается в лучшую версию самой себя. Странно наблюдать, как женщины будто специально пытаются скрыться за неприглядным изделиями, будто пряча свою внутреннюю сущность. Моду нужно воспринимать не как задиристый балаган, вносящий в жизнь сумасшествие и гротеск, а способ выразить свои искренние чувства. И, конечно, женщинам всегда хочется выглядеть моложе своих истинных лет - в этом и заключается непримиримая борьба истинной дамы. Романтичность и нежность - то, что помогает девушкам замаскировать свои года, и предстать перед публикой чуть более “свеженькой”. Ivona представляет ТОП-10 трогательных фасонов платьев, которые помогут женщинам омолодиться в мгновение ока.  

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Ажурная вышивка и перфорации на ткани - прямой путь к покорению вершин нежной моды. Ничто так не красит женщину, как трогательные узоры и кружево. Вероятно, именно поэтому викторианская мода до сих пор считается самой женственной и элегантной из всех предыдущих и последующих ей эпох. Высокий воротник и ажур отвечают за нежность, а насыщенный оранжевый цвет за современность и энергичность. 

Zara, 1299 грн
Zara, 1299 грн
zara.com

Миди-платья ассоциируются не только с комфортом, универсальностью, но и с загадочностью. Они будто намекают, на что вы действительно способны, но не раскрывают секретов привлекательности. Васильковое платье в асимметричный узор рубашечного кроя не только удивительно романтичное, но еще и одно из самых модных для летнего сезона 2020. 

Bershka, 899 грн
Bershka, 899 грн
bershka.com

Горошек - ретро-принт, который с момента своего возникновения и вплоть до 2020 года отвечает за элегантность и шик. В нынешнем сезоне этот принт снова взбирается на вершину популярности. Обратите внимание на классический орнамент - нежный, но удивительно настойчивый. 

Stradivarius, 599 грн
Stradivarius, 599 грн
stradivarius.com

Цветы - еще одна аксиома нежности и романтичности. Какие бы модные правила не диктовали ультрасовременные дизайнеры, а большинство кутюрье все равно продолжают изливаться в своем почтении к вечно актуальному принту. Пышные рукава, пояс и живописный ботанический сад в качестве орнамента - идеальный образ для неспешного и спокойного лета 2020. 

Stradivarius, 999 грн
Stradivarius, 999 грн
stradivarius.com

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Макси-платья умеют быть не только страстными или горячими, но еще и заманчиво нежными. Оттенок небеленого полотна, замысловатые плетения и, конечно, шаловливая бахрома - то, что поможет вам пробудить в себе истинную даму летом 2020.

Zara, 1299 грн
Zara, 1299 грн
zara.com
 

Белый цвет во многих культурах ассоциируется с трауром и печалью, но в славянской практике он является главным оттенком непорочных дев, нежности и наивности. Белый сарафан, будто скроенный из огромного платка, с черным широким поясом поможет вам пробудить чувства, которые казались вам давно потерянными и забытыми. 

Mohito, 1799 грн
Mohito, 1799 грн
mohito.com

Градация оттенков - еще один актуальный тренд на лето 2020, который подпадает по тематику нашего обзора. В качестве “подопытного” выбираем ключевой сезонный оттенок. Нежно-розовый, классический pink и наконец безудержная фуксия - фасон сарафана позволяет носить его едва ли не круглосуточно. 

Mohito, 1799 грн
Mohito, 1799 грн
mohito.com

Обнаженные плечи как мы давно уяснили - самая эротичная по мнению большинства мужчин часть женского тела. Однотонность фиалковой материи навевает мысли о спокойствии Прованса, а рукава-буфы лишь подчеркивают нарочитую романтичность образа, которая летом 2020 не может быть лишней. 

Mohito, 1299 грн
Mohito, 1299 грн
mohito.com

Еще одна вариация цветочного принта, представленная в самом модном и современном фасоне лета 2020. Пышные рукава, миди-длина, узор в стиле гжели - именно так выглядит платье, которое сможет помочь в вам в самовыражении в далеко не самые простые времена. 

Reserved, 1799 грн
Reserved, 1799 грн
reserved.com
 

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Платье рубашечного кроя - вечно актуальный тренд, который летом 2020 считается едва ли не самым модным. В нем нет ничего мистичного и загадочного. Он простой, понятный, лаконичный и комфортный. Но вот узор образцов тропического ботанического сада - тот элемент, который превращает практичный крой в магическую симфонию нежности и романтики. 

Reserved, 1399 грн
Reserved, 1399 грн
reserved.com

Романтичность еще никогда не была так популярна, как летом 2020 года. Дизайнеры пересматривают главные постулаты последних лет развития фэшн-индустрии, понемногу отказываясь от унисекса. Сейчас в тренде невероятная комбинация маскулинности и трогательности. Для того, чтобы выполнить модную формулу нужно всего лишь взять несколько абсолютно полярных изделий и с помощью средств эклектики объединить их в одном луке. Трогательные и романтичные платья - основа вашего гардероба на все времена. Каким бы не был год и модные веяния, женщина никогда не перестанет быть изящной и элегантной. Конечно, только настоящая женщина, но мы ведь с вами именно такие? 

Раннее мы писали о том, как носить джинсовую куртку летом 2020 модно и стильно.

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Теги: мода 2020, модные платья, модные тренды, романтика
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Источник: ivona.bigmir.net

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