Рабочий строй: ТОП-10 стильных способов носить джинсовку летом 2020

В каких комбинациях тренд-маргинал фэшн-сообщества сможет заиграть новыми красками.

Традиционной курткой любого летнего сезона многие женщины выбирают вне зависимости от трендов и модных веяний джинсовку. Большинство воспринимают ее как вечно стильный элемент имиджа, который просто не имеет права устареть. Впрочем, в 2020 году мы четко уяснили, что даже долговременные тенденции могут изнашиваться. Именно так произошло с джинсами “скинии” и косухами. Джинсовая куртка тоже стремится попасть в список антитрендов 2020 года, но у нее все же есть еще один шанс на восстановление своего доброго имени. Помните, что в летнем сезоне самыми актуальными считаются джинсовые плащи на молнии - такая вариация легко выбилась в ТОПы фэшн-рейтингов. Впрочем, и для привычной куртки из денима можно найти употребление, если знать, с чем ее нужно сочетать. Ivona рассказывает, как носить джинсовку летом 2020 - стильно и интересно.

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Джинсовая куртка может легко превратиться из предмета кэжуального стиля в эксцентричную и замысловатую деталь аутфита. Мягкие розы, расцветающие на пиджаке, кажутся настоящей одой романтичности, но избавляются от чрезмерной слащавости благодаря брюкам из денима, напоминающим форму рабочих золотого месторождения конца позапрошлого века.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Ничто так не впечатляет как смелость и фэшн-смекалка. Уверены, самостоятельно вы бы точно не смогли догадаться, как можно замиксовать неактуальную укороченную джинсовку летом 2020 так, чтобы она стала настоящим модным хитом. Надевайте ее поверх любого пиджака оверсайз и буквально кожей ощущайте недоуменные взгляды окружающих. Зависть - это ведь так приятно.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Джинсовый бомбер тоже можно замиксовать свежо и актуально, если точно знать, с какими предметами гардероба он будет смотреться наиболее выгодно. Асимметричная юбка с вертикальными широкими полосами и белая футболка - простые и абсолютно непритязательные детали лука, которые в компании джинсовки становятся героями стритстайл-хроники.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Комбинация белого платья и джинсовой куртки - тема абсолютно привычная и даже традиционная. Для того, чтобы внести в этот лук несколько небанальных акцентов, нужно внимательнее изучить фэшн-тренды лета 2020. Белые кроссовки для бега делают образ более стильным и авангардным.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

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Девушки, которые не представляют своей жизни без современной эклектики, точно должно оценить наш следующий наряд. Укороченная джинсовка надетая поверх худи - дань несправедливо забытому летом 2020 спорт-шику, а кожаные скинни - ваш личный призыв к модному бунту.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

“Летящее” платье в цветочный принт - обязательный элемент стиля летом 2020. Носить его можно и нужно в любой ситуации - тренд ведь действительно универсальный. Простая джинсовая куртка не только не испортит ваш наряд, но и добавит в него помимо нежности еще и толику энергичности.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Уж если Рози Хантингтон-Уайтли позволила себе носить в 2020 году джинсовые куртки, то и мы не имеем права причислять вещицу к маргиналам фэшн-мира. Простые хлопковые черные палаццо и серая базовая футболка - непритязательные символы кэжуальной эстетики.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Предлагаем вам летом 2020 отойти от принципов традиционного использования твида, и выбрать фактурные брюки-клеш. С белой рубашкой, широкополой шляпой и джинсовой курткой вы будете выглядеть как истинная французская модницы, неторопливо разгуливающая по набережной Ниццы.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

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Джинсовый total-look летом 2020 вы тоже можете себе с легкостью позволить. Для того, чтобы образ выглядел актуально, не забывайте выбирать только трендовые элементы для его создания. Джинсы пусть будут слегка укороченными, но прямыми, а жакет удлиненным и лишенным всяческого пошлого декора.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Последний лук с джинсовой курткой, который может стать частью вашей летней эстетики 2020, подойдет точно не всем нашим читательницам. Для того, чтобы осмелиться примерить удлиненный жакет в компании с худи “оверсайз”, нужно обладать бесконечными ногами, которые не стыдно показать всеми миру. Мини-длина - ключевой фэшн-ориентир в 2020 году, поэтому не стоит стесняться - пошлость и сексуальность далеки от друг от друга.

Как носить джинсовую куртку летом 2020 pinterest

Традиционная куртка рабочего люда США законно стала такой же неотъемлемой частью гардероба, как и, к примеру, привычные джинсы. Фэшн-индустрия требует от нас постоянной гибкости, умения подстраиваться под актуальные тренда. Соответствовать всегда очень сложно, ведь тенденции появляются невероятно быстро, а исчезают еще скорее. Не уверены, что стоит отказываться от любимой джинсовой куртки только из-за того, что дизайнеры посчитали ее чуть менее актуальной чем прочие модели. В конечном итоге этот тренд является едва ли не вечно модным, а потому можно даже летом 2020 года с легкостью носить джинсовку, не опасаясь публичного порицания. Главное - найти действительно стильные сочетания, но с этим мы помогли разобраться вам. Осталось лишь выбрать аутфиты, которые украсят именно вашу фигуру, а мнение фэшн-критиков можно на летний сезон просто заглушить.

Раннее мы писали о том, где купить самый модный сарафан лета 2020.

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