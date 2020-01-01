Оборки да рюшики: Где купить самое модное платье летнего сезона 2020

Стильные варианты актуального тренда, которые вам захочется приписать к своим фэшн-фаворитам.

Лето с каждым днем все ближе и ближе, а это может означать только одно - нужно поскорее обновлять свой сезонный гардероб. Если пока вы не знаете, какой именно стиль хотите пропагандировать в течении нового времени года, то предлагаем начать с универсальных вещей. Именно таким видится нам самое модное платье лета 2020 - с воланами, рюшами и многочисленными оборками. Этот фасон напоминает нам о беззаботном времяпрепровождении в загородном домике, о часах, проведенных в поле за сбором цветов, о безмятежной роскоши летнего ничегонеделания. Впрочем, платье с оборками имеет не только отчетливое пасторальное лицо, но и более непривычное - дискотечное и даже соблазнительное. Ivona представляет ТОП-7 вариантов самого желанного тренда летнего сезона 2020 - не стесняйтесь проявить свою внутреннюю сущность.

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Бельевой стиль продолжает быть одним из ключевых трендов летнего сезона 2020, поэтому не рекомендуем вам его игнорировать. Мы понимаем, что многочисленные атласные комбинации уже могли надоесть за все время их популярности, но в этом году мы предлагаем вам добавить несколько хитрых фэшн-трюков. Актуальные воланы на груди и самый стильный оттенок лета 2020 - фиалковый, смогут обновить ваше представление о платье в будуарной эстетике.

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В арсенале любой женщины обязательно должно быть простое трикотажное платье. Такое, которое не требует к себе особого подхода, и умеет довольствоваться лишь несколькими дополнительными деталями. Оранжевое мини-платье с глубоким декольте и пышными рукавами с оборками - то изделие, которое сможет задать трикотажу более высокую планку фэшн-соответствия.

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Если говорить о воланах и рюшах откровенно, то, конечно, первое, что приходит в голову при их упоминании - пасторальная эстетика. Цветочный принт, шифон, полупрозрачность - все это обязательные компоненты деревенского шика. “Воздушное” платье темно-зеленого оттенка с ненавязчивыми рюшами вдоль декольте позволит любой девушке ощущать себя в нем современной полевой феей.

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Конечно, летом 2020 вам не обойтись без коктейльного платья, в котором можно было бы легко пойти на свидание, деловой ужин или на претенциозную вечеринку. Предлагаем выбирать платье с многоступенчатым подолом: в данном случае воланы смотрятся очень традиционно и аристократично. Нежные пуговки на декольте добавляют в образ загадочности, а необычный принт с анималистическим характером - смелости и дерзости.

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Многие разумно полагают, что самым стильным фасоном платья на лето 2020 считается удлиненный смокинг. Мы готовы развеять этот миф, а точнее слегка усовершенствовать заданные параметры лука, чтобы он действительно выглядел как тренд, а не ширпотреб. Простой блейзер сморится слишком предсказуемо, поэтому выбираем модель без рукавов, нюдового оттенка и, конечно, с пышными рюшами на плечах- именно эта деталь добавляет в образ остромодных черт.

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Самый стильный и роскошный образ из всех представленных на первый взгляд кажется чересчур пафосным и требовательным. На деле же платье оттенка жевательной резинки за счет воланов выглядит очень мило, а прозрачная длинная накидка в мелкий принт добавляет в образ аристократичности. В вашем арсенале обязательно должно появиться подобное платье хотя бы из-за того, что завидовать вашему приобретению будут абсолютно все ваше женское окружение.

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Джинсовое мини-платье - обязательный тренд на лето 2020, поэтому уподобляемся модницам 90-х, и носим его в смелой панк-рок стилистике. Асимметричное декольте с воланами - тот смелый фэшн-трюк, который добавит в слегка простоватый лук нужную толики самоиронии. Светло-голубой деним, облегающий фасон и нетривиальное прочтение остромодного тренда - ключевые характеристики стильного аутфита на лето 2020.

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Оборки - это не только актуальный тренд лета 2020, но еще и невероятно полезный декор. Именно он способен сделать вашу фигуру намного гармоничнее. Если ваш бюст не отличается пышностью, то воланы могут добавить недостающий объем. Девушки с фигурой типа “клубника” могут с помощью рюш привнести пышность в область бедер, тем самым воссоздав идеальные пропорции “песочных часов”. В любом случае стильный тренд на лето 2020 придется по вкусу и практичным женщинам, которым хочется сделать свою фигуру идеальной и тем, кто желает добавить романтичности и нежности в свой образ. Комбинируйте рюши с прочими трендами знойного сезона, и наслаждайтесь индивидуальностью вашего стиля.

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