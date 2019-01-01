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Новый черный: ТОП-6 нескучных способов носить нюд

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В фэшн-индустрии объявился новый фаворит, который сумеет удивить каждую.
Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest

Черный цвет всегда считался главной деталью универсальной униформы любого члена фэшн-сообщества. Дизайнеры предпочитали именно этот оттенок как вечно стильный и удобный. Обозреватели глянцевых журналов привносили в его аскетичный характер ноток шика с помощью элегантных силуэтов и дополнительных аксессуаров, а любая модница считала, что именно в этот тон нужно облачаться, если хочешь продемонстрировать свою уверенность в фэшн-приоритетах. 2020 год перевернул все с ног на голову: не только вернул в моду абсолютно неожиданные атрибуты прошлых эпох, но и всерьез пошатнул уверенность черного цвета в своем главенстве. Теперь все самые крутые стилисты и фэшн-обозреватели облачаются в оттенки бежевого, и нисколько не стесняются демонстрировать пренебрежение к черному. Карамельный, миндальный, “топленое молоко”, песчаный - все эти наименования в 2020 году приобретают особое значение в разрезе стритстайл-сегмента. Ivona рассказывает, как весной 2020 носить нюдовый оттенок грамотно и уверенно. 

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Один из самых простых способов интегрировать бежевый оттенок в ваш гардероб - акцентировать внимание с его помощью на мегаактуальных новинках весенне-летнего сезона 2020. В конкретном случае мы говорим об неоднозначных брюках карго. Специфический стиль сафари не всегда можно приспособить под потребности вашего индивидуального стиля, но именно в светлом оттенке “топленого молока” он приобретает мягкость. Если сочетать карго с нарядным вещами и каблуками, то можно легко стать своим личным фэшн-обозревателем. 

Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest

Бежевый оттенок не обязательно должен присутствовать в образе лишь в однотонном прочтении. Так, он здорово смотрится в виде клетчатого принта, который в весенне-летнем сезоне 2020 продолжает покорять наши сердца. Макси-юбка с асимметричным кроем в комплекте с блузой с оборками выглядит удивительно стильно и при этом абсолютно нескучно. 

Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest

Многие девушки опасаются использовать нюдовый оттенок в своем гардеробе, потому что он кажется им слишком банальным, тривиальным или просто чересчур обнаженным. Если вы не желаете казаться окружающим голой, то используйте более темные оттенки - песчано-земляные. А вот с провокационностью мы бы посоветовали вам поиграться: носите объемный пиджак на обнаженное тело или поверх рубашки, а некой “защиты” добавляйте лишь в виде высоких свободных сапог.  

Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest

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С помощью еще одного универсального совета вы сможете не только реабилитировать платье-смокинг, но и добавить в свой гардероб элегантности. Так, именно эта модель стала одной из самых заметных в 2020 году, но китайский ширпотреб сумел превратить ее в обыденность и китч. Карамельный оттенок атласного смокинга выглядит невероятно круто, и что самое главное - дорого и роскошно. 

Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest

Бежевый граничащий с белым - наш любимый вариант, который будет особо интересно и свежо смотреться именно весной 2020. Атласное платье в бельевом стиле миксуйте с объемным пиджаком - в итоге получите абсолютный хит, в котором можно появиться и на романтическом ужине, и на рабочем собрании. Кроссовки в образе смягчат вашу сексапильность, и позволят воспринимать собственную крутизну слегка более расслабленно.

Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest
  

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Пожалуй, самый простой способ интегрировать бежевые оттенки в ваш гардероб - добавить несколько вариантов верхней одежды миндального или молочного оттенков. Пальто прямого кроя в маскулинном стиле именно в нюде будет выглядеть более изящно, а простые классические брюки в тон верху завершат гармоничную симфонию вашего образа. 

Как носить бежевый оттенок весной 2020
Как носить бежевый оттенок весной 2020
pinterest

Универсальность бежевого оттенка заключается в том, что он приспосабливается под модницу любого типа внешности. И знойные красотки, и холодные королевы, и девушки типажа “подруги по-соседству” могут смело носить цвета нюда, и нисколько не сомневаться в том, что выглядеть они всегда будут чудесно. И спортивный стиль, и вечерний, и особенно деловой - в любом из этих разделов фэшн-грамоты бежевые оттенки будут выглядеть уместно и стильно. К тому же, какой еще цвет может так мастерски преображать даму, делая ее моложе, спокойнее и свежее? С помощью нюда вы можете не только сойти за инсайдера фэшн-индустрии, но и стать улучшенной версией самой себя.  

Раннее мы писали о том, в каком луке появилась Меган Маркл в Лондоне впервые после ухода из королевской семьи. 

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Теги: нюд, бежевый, мода 2020, что носить весной
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Источник: ivona.bigmir.net

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