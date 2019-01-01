Новый черный: ТОП-6 нескучных способов носить нюд

В фэшн-индустрии объявился новый фаворит, который сумеет удивить каждую.

Черный цвет всегда считался главной деталью универсальной униформы любого члена фэшн-сообщества. Дизайнеры предпочитали именно этот оттенок как вечно стильный и удобный. Обозреватели глянцевых журналов привносили в его аскетичный характер ноток шика с помощью элегантных силуэтов и дополнительных аксессуаров, а любая модница считала, что именно в этот тон нужно облачаться, если хочешь продемонстрировать свою уверенность в фэшн-приоритетах. 2020 год перевернул все с ног на голову: не только вернул в моду абсолютно неожиданные атрибуты прошлых эпох, но и всерьез пошатнул уверенность черного цвета в своем главенстве. Теперь все самые крутые стилисты и фэшн-обозреватели облачаются в оттенки бежевого, и нисколько не стесняются демонстрировать пренебрежение к черному. Карамельный, миндальный, “топленое молоко”, песчаный - все эти наименования в 2020 году приобретают особое значение в разрезе стритстайл-сегмента. Ivona рассказывает, как весной 2020 носить нюдовый оттенок грамотно и уверенно.

Читай также: Как у фэшн-блогеров: Именно этот клатч станет вашей визитной карточкой

Один из самых простых способов интегрировать бежевый оттенок в ваш гардероб - акцентировать внимание с его помощью на мегаактуальных новинках весенне-летнего сезона 2020. В конкретном случае мы говорим об неоднозначных брюках карго. Специфический стиль сафари не всегда можно приспособить под потребности вашего индивидуального стиля, но именно в светлом оттенке “топленого молока” он приобретает мягкость. Если сочетать карго с нарядным вещами и каблуками, то можно легко стать своим личным фэшн-обозревателем.

Как носить бежевый оттенок весной 2020 pinterest

Бежевый оттенок не обязательно должен присутствовать в образе лишь в однотонном прочтении. Так, он здорово смотрится в виде клетчатого принта, который в весенне-летнем сезоне 2020 продолжает покорять наши сердца. Макси-юбка с асимметричным кроем в комплекте с блузой с оборками выглядит удивительно стильно и при этом абсолютно нескучно.

Как носить бежевый оттенок весной 2020 pinterest

Многие девушки опасаются использовать нюдовый оттенок в своем гардеробе, потому что он кажется им слишком банальным, тривиальным или просто чересчур обнаженным. Если вы не желаете казаться окружающим голой, то используйте более темные оттенки - песчано-земляные. А вот с провокационностью мы бы посоветовали вам поиграться: носите объемный пиджак на обнаженное тело или поверх рубашки, а некой “защиты” добавляйте лишь в виде высоких свободных сапог.

Как носить бежевый оттенок весной 2020 pinterest

Читай также: Вторая кожа: ТОП-6 способов носить самую модную юбку сезона

С помощью еще одного универсального совета вы сможете не только реабилитировать платье-смокинг, но и добавить в свой гардероб элегантности. Так, именно эта модель стала одной из самых заметных в 2020 году, но китайский ширпотреб сумел превратить ее в обыденность и китч. Карамельный оттенок атласного смокинга выглядит невероятно круто, и что самое главное - дорого и роскошно.

Как носить бежевый оттенок весной 2020 pinterest

Бежевый граничащий с белым - наш любимый вариант, который будет особо интересно и свежо смотреться именно весной 2020. Атласное платье в бельевом стиле миксуйте с объемным пиджаком - в итоге получите абсолютный хит, в котором можно появиться и на романтическом ужине, и на рабочем собрании. Кроссовки в образе смягчат вашу сексапильность, и позволят воспринимать собственную крутизну слегка более расслабленно.

Как носить бежевый оттенок весной 2020 pinterest

Читай также: Джинсы, посторонитесь: ТОП-6 вещей из денима на весну 2020

Пожалуй, самый простой способ интегрировать бежевые оттенки в ваш гардероб - добавить несколько вариантов верхней одежды миндального или молочного оттенков. Пальто прямого кроя в маскулинном стиле именно в нюде будет выглядеть более изящно, а простые классические брюки в тон верху завершат гармоничную симфонию вашего образа.

Как носить бежевый оттенок весной 2020 pinterest

Универсальность бежевого оттенка заключается в том, что он приспосабливается под модницу любого типа внешности. И знойные красотки, и холодные королевы, и девушки типажа “подруги по-соседству” могут смело носить цвета нюда, и нисколько не сомневаться в том, что выглядеть они всегда будут чудесно. И спортивный стиль, и вечерний, и особенно деловой - в любом из этих разделов фэшн-грамоты бежевые оттенки будут выглядеть уместно и стильно. К тому же, какой еще цвет может так мастерски преображать даму, делая ее моложе, спокойнее и свежее? С помощью нюда вы можете не только сойти за инсайдера фэшн-индустрии, но и стать улучшенной версией самой себя.

Раннее мы писали о том, в каком луке появилась Меган Маркл в Лондоне впервые после ухода из королевской семьи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram