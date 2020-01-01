Вторая кожа: ТОП-6 способов носить самую модную юбку сезона

Весной 2020 именно эта модель сделает вас звездой стритстайл-хроник.

Если вы намерены покорить всех коллег, подруг и завистников отменным вкусом и чувством стиля, то необходимо переходить к радикальным мерам. Впрочем, ничего за гранью современных фэшн-тенденций мы вам и не станем предлагать. Кожаная юбка - тренд весенне-летнего сезона 2020, но у многих до сих пор возникают вопросы, с чем, а главное - как носить эту крутую вещицу. Казалось бы, что за время ее годичной популярности уже следовало бы научиться экспериментировать со стильным элементом гардероба, но недопонимание никуда не исчезает. Ivona настаивает, что мы нашли ТОП-6 отменных способов, как именно нужно весной 2020 миксовать стильную кожаную юбку, адаптируя ее под различные случаи и стили. Вне зависимости от того, какой именно фасон вы выбираете, выглядеть круто в ней вы сможете только при условии соблюдения обязательных фэшн-правил.

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С белой рубашкой

Уверены, к тому, чтобы носить кожаную юбку в офис вы можете и не быть морально готовы, но опробовать подобный лук весной 2020 все равно придется. Расклешенная, с высокой талией, яркого оттенка - она будет здорово сочетаться с простой белой рубашкой, которую нужно будет дополнить лишь массивным колье. Сумку выбирайте в цвет кожаной юбки, а обувь - контрастную. В постоянных дедлайнах и тяжелых переговорах у вас будет собственная отдушина в виде осознания, что выглядите вы невероятно круто.

Как носить кожаную юбку весной 2020 pinterest

С базовой футболкой

Самый простой способ стильно замиксовать кожаную юбку - соединить ее с базовой белой футболкой. Именно так вы сможете снизить градус сексуальности вашего низа, и при этом продемонстрируете миру, что вы понимаете современные фэшн-правила. Узкая, невероятно “горячая”, с рядом многочисленных пуговиц юбка буквально требует простого дополнения, которое бы убрало с ней маркер “пошло”. Сочетать минималистичные тренды и сексуальные вдвойне проще, если знать, как умело подобрать роскошные ювелирные украшения и невероятные шпильки.

Как носить кожаную юбку весной 2020 pinterest

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В романтичном стиле

Обнаженные плечи всегда привлекают внимание мужчин, ведь именно они и ключицы - самые сексуальные части женского тела по мнению большей части мужского населения планеты. Объемные рукава - еще один хит весенне-летнего сезона 2020, поэтому почему бы и не закрутить им роман с кожаной юбкой-карандаш. Замысловатые оборки на подоле - еще один крутой элемент современного стиля. Кто сказал, что воланы могут быть только легкими и воздушными?

Как носить кожаную юбку весной 2020 pinterest

С милитари-кардиганом

Кардиганы не сдают своих позиций даже весной 2020, поэтому пока погода еще не решила “радовать” нас максимальными температурами, можете опробовать наш воинственный микс. Длинная кофта в стиле милитари будет гармоничнее всего смотреться с лакированной прямой кожаной юбкой “под крокодила”. Не бойтесь переборщить с фактурами, ведь вместе они будут выглядеть хоть и нетривиально, но зато очень стильно.

Как носить кожаную юбку весной 2020 pinterest

В гранж-стиле

Вместо приталенных или укороченных косух главные мировые модницы теперь носят кожаные рубашки или пиджаки в стиле 90-х. Именно так и мы советуем вам сочетать мини-юбку весной 2020. Для того, чтобы ваши гранжевые намерения читались буквально с первого взгляда, дополните лук неброскими брогами или армейскими сапогами, а также очками, заимствованных из гардероба Нео.

Как носить кожаную юбку весной 2020 pinterest

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Тотал-лук

Кожаного тотал-лука многие опасаются, ведь боятся, что в итоге превратятся в героиню какого-то фильма про постапокалиптическое будущее. Подобное вполне возможно, поэтому рекомендуем выбирать максимально романтичную одежду нежных пастельных оттенков. Так кожаный бежевый тренчкот легко “подружится” с расклешенной юбкой оттенка “пыльная роза” и белыми сапогами со свободным голенищем.

Как носить кожаную юбку весной 2020 pinterest

Некоторые до сих пор считают, что кожаная юбка по определению приравнивается к пошлости, вульгарности и безвкусице. Современные фасоны будь то миди-варианты или даже смелые мини переубеждают в закоренелом и несправедливом отношение к тренду последнего года. Вне зависимости от того, какой стиль вы проповедуете, вы сможете отыскать для себя идеальные варианты сочетаний. Если романтичность и нежность присущи не только вашему характеру, но и манере одеваться, то рекомендуем миксовать кожаную юбку с блузами с оголенными плечами. Если комфорту вы предпочитаете прочие показатели, то вам точно придутся по душе образы с базовыми хлопковыми футболками и белыми рубашка. А вот если ваша душа весной 2020 требует гранжа и вседозволенности, то носите абсолютные кожаные тотал-луки, сочетая глянцевые и лакированные фактуры.

Раннее мы писали о том, какой клатч обязательно должен появиться в вашем гардеробе весной 2020.

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