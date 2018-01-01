Как у фэшн-блогеров: Именно этот клатч станет вашей визитной карточкой

Весной 2020 вам точно не обойтись без мягкой сумки родом из начала XXI века.

Не всегда наши желания сопоставимы с возможностями, и в первую очередь - с финансовым. Мы все мечтаем выглядеть также стильно, как девочки со стритстайл-хроник, но собственные доходы часто сами вмешиваются в наши планы по захвату фэшн-Вселенной. Летом 2019 года все главные модницы мира начали появляться с очаровательными сумочками-”пельмешками” - мягкими, вместительными и непосредственными в своем уюте. Благодарить за создание подобного аксессуарного чуда, как и многих других стильных вещиц, мы должны Дэниела Ли - креативного директора марки Bottega Venata. Именно он сотворил комфортный клатч Pouch, в котором, казалось, можно уместить все необходимые вещи, но при этом и не опускаться до использования надоевших “баулов”. Весной 2020 демократичные марки и сами создали реплики на изобретение Ли, а потому мода стала враз доступнее. Ivona рассказывает, где купить стильный мягкий клатч по демократичной цене.

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Весной 2020 все дизайнеры сошлись на одном: именно клатч - главный аксессуар сезона. С такими сумками обожали появляться модницы в свете в начале 2000-х. Вспомните, даже героиня “Секса в большом городе” Кэрри Брэдшоу определила именно клатч как свой любимый аксессуар. И если варианты со стразами, бусинами, геометрических форм и на длинных ремешках - непозволительный ретро-антитренд, то мешковатая модель - однозначный фаворит всех блоггеров и модниц.

Клатч "Pouch" бренда Bottega Veneta pinterest

Если вам сложно свыкнуться с мыслью, что сумку придется носить исключительно под мышкой, то для начала можете выбрать объемную модель, снабженную удобной ручкой. Болотно-бежевый оттенок выглядит мило и неброско, а короткий ремешок позволяет носить клатч в руках. Главное, о чем вы должны помнить при выборе стильно аксессуара на весну 2020, это то, что он обязательно должен быть максимально мешковатым - от того он становится только моднее.

Mango, 1199 грн mango.com

Белый клатч - вариант для самых смелых модниц, которые не боятся под влиянием мгновения разлить красное вино на свой аксессуар. Особо круто выглядят модели с элементами стиля сафари и этно-эстетики. Сочетание классики и региональной моды - то, что позволит вам выделиться и продемонстрировать глубинные исторические познания. Нам приглянулся мягкий светлый клатч из жатой ткани с ручкой, будто оформленной умельцами племени майя.

Zara, 1599 грн zara.com

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Черный мягкий клатч станет универсальным дополнением любого вечернего образа, а длинная цепь сделает его универсальным и очень комфортным. Подобные модели будут здорово смотреться с платьями в бельевом стиле, а также украсят брючные комплекты пастельных оттенков. Помните, что выбирать обувь под цвет сумки - прошлый век, поэтому не стесняйтесь делать ставку на контрастные аксессуары.

Bershka, 499 грн bershka.com

Если вам тяжело определиться с главным оттенком для вашего мягкого, мешковатого клатча, то выбирайте двухцветную модель. Мягкий сливочный оттенок и нежно-желтый, как на платье Дэйзи из “Великого Гэтсби” в миксе выглядят удивительно гармонично - как готовая цветосхема для роскошного и модного десерта.

Zara, 2799 грн zara.com

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Кислотные оттенки являются одним из трендов весенне-летнего сезона 2020, но мы постоянно вам намекаем на то, что использовать их стоит только в аксессуарном формате. Так мягкий и объемный ярко-розовый клатч из нейлона добавит свежести и легкомысленности вашему имиджу, а его вместительность позволит делать его постоянным героем ваших будничных луков.

Zara, 1299 грн zara.com

Именно мягкий клатч наподобие изобретения Дэниела Ли под названием “Pouch” станет главным объектом желания всех модниц весной 2020. Выглядит он очень круто: расслабленно, удобно и так мило. Вы можете носить его под мышкой каждый день, не боясь за то, что весь ваш микро-мир не поместится в выбранный аксессуар. Сумки размером чуть меньше подойдут для вечерних мероприятия. Поверьте, то, что носить клатч придется лишь в одном положении нисколько не уменьшает его комфортности. Вам не захочется выпускать из рук ваш мягкий “пельмень” - тактильность аксессуара превышает все ожидаемые нормы.

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