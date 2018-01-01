Выбор герцогини: В чем Меган Маркл показалась на мероприятии в Лондоне

Принц Гарри и его супруга появились в Великобритании, чтобы принять участие в церемонии вручения наград Endeavour Fund.

Практически месяц в Великобритании не видели самую влиятельную женщину в мире моды 2019 года - герцогиню Сассекскую Меган Маркл. После их с принцем Гарри спешного “побега” из монаршей семьи, пару постоянно преследовали папарацци, но вот только уже в Канаде. Именно туда перебралась королевская чета, а сплетни вокруг их дальнейших действиях то и дело всплывали в прессе, поражая абсурдностью и пошлостью. И вот спустя огромное время затишья, расценивающегося в современном мире как целая вечность, скандальная парочка снова почтила своим присутствием монаршую родину. Мы не соврем, если скажем, что “весточки” от одного из самых любимых супружеских союзов современности поклонники ждали с фанатической преданностью. Ivona рассказывает, как именно прошло посещение Великобритании для принца Гарри и Меган Маркл и, конечно, анализирует стиль одной из самых знаменитых женщин современности.

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Буквально несколько дней назад принц Уильям и его верная супруга Кейт Миддлтон посетили Ирландию. Герцогиня Кембриджская предоставила отличный инфоповод - ее серьги за 200 грн не стал обсуждать разве что ленивый. В это же время 5 марта еще одна королевская парочка вызвала резонанс, появившись на церемонии вручения премий фонда Endevour Fund. Меган Маркл и принц Гарри действительно приехали красиво: прекрасные, влюбленные, под огромным зонтом, вокруг которых плескались капли дождя. Их выход больше казался тщательно продуманным и отрепетированным сценарием, однако за его эффектность нужно сказать спасибо исключительно капризной английской погоде. В отличие от Кейт Маркл не стала утруждать себя подбором демократичных и бюджетных вещей, доверившись верным британским брендам сегмента “люкс”.

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На мероприятии, цель которого всячески поддерживать ветеранов, восстанавливающихся после травм и участвующих в состязаниях, Меган Маркл появилась в простом платье-футляре от британского дизайнера Виктории Бэкхем стоимостью более 30 тысяч гривен. Ярко-голубого оттенка наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру актрисы, а длина ниже колена наконец показала, что Меган начала чтить королевский протокол. Кстати, именно этот цвет является у американки одним из самых любимых: еще будучи официальным членом королевской семьи она часто появлялась в нарядах синих, васильковых или бирюзовых оттенков.

Меган Маркл появилась в Великобритании pinterest

Меган Маркл появилась в Великобритании коллаж/pinterest

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С аксессуарами, а точнее их стоимостью, Меган Маркл тоже не прогадала. Для чего мелочиться, если упрекнуть тебя в разбазаривание государственных денег уже никто не сможет? Так компанию дорогущему платью составили темно-синий клатч Stella McCartney и лодочки в тон от Manolo Blahnik. Признаемся, что в целом образ выглядел достаточно прилично, но и ничего невероятного заметить мы не сумели.

Меган Маркл появилась в Великобритании pinterest

Пока Меган Маркл пропала с радаров общественной слежки полномочия самой стильной и красивой монаршей особы перебрала на себя роскошная Кейт Миддлтон. Ее грация, невероятная фигура, безупречный вкус и возвышенность начинает возвращать британцев к осознанию того, кто является будущей последовательницей королевы Елизаветы II. Если обратиться к истории английского монаршего семейства, то параллели напрашиваются сами собой. Так, Меган Маркл больше напоминает Уоллис Симпсон или Камиллу Паркер-Боулз - не слишком изысканных, но обладающих той степенью наглости, которая помогла привязать к себе мужчин королевской семьи. В то же время Кейт Миддлтон - однозначная принцесса Диана, которая всегда отличалась искренностью, гуманностью и необычайной для монархии демократичностью.

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