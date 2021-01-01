ТОП-20 самых красивых причесок для девочек на 1 сентября

В преддверии Дня знаний выбираем самую лучшую прическу для девочки на школьный праздник.

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Беззаботные летние каникулы уже заканчиваются и совсем скоро школы вновь распахнут свои двери для учащихся. День знаний для многих школьников - это не просто начало учебы, но и встреча с любимыми друзьями, одноклассниками, по которым успели соскучиться. Поэтому подготовка к первому звонку особенная. Кроме новой школьной формы, портфеля и букета стоит подумать и о детской прическе на 1 сентября.

Очень хочется, чтобы прическа выглядела красивой, оригинальной и в то же время подходила ребенку. Кроме того, первый звонок является официальным мероприятием, поэтому прическа должна быть соответствующей - аккуратной, простой и одновременно нарядной.

Традиционно, прически на 1 сентября - это косички и бантики, подходящие к школьной форме. Подобные варианты больше всего актуальны для девочек младших классов. В качестве аксессуаров также можно использовать ленточки и заколки.

Самыми популярными также остаются прически с двумя хвостиками, завязанными пышными бантами. Самый простой способ сделать хвостики более оригинальными – смастерить не ровный пробор, а зигзагом. Или собирая их, вы можете вплести в них по косичке.

Не забываем и о прическах с косами и всевозможным плетением. Обратите внимание на красивые ажурные косы, которые будут смотреться изысканно и празднично.

Смотрите красивые варианты причесок на 1 сентября в нашей подборке!

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