Самые модные и красивые короткие стрижки 2021
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Короткая стрижка - это отличное практичное решение для тех, кто устал смывать литры шампуня и кондиционера для волос, ну и, разумеется, для тех, кто просто хочет оставаться в тренде: ведь короткие стрижки всегда смотрятся свежо, интересно и стильно, они идут всем девушкам без исключения, с любым типом лица. Самое главное в этом деле - правильно подобрать себе «свою» форму и длину, в остальном дело за малым.
Как выбрать короткую стрижку по типу волос?
Короткая стрижка на тонких волосах - если у вас тонкие, редкие, пористые волосы, вам подойдут аккуратные стрижки в стиле «пикси» и «гарсон»: в этом случае чем короче длина волос, тем объемнее они будут смотреться;
Короткая стрижка на густых волосах - если у вас густые волосы, то на вас отлично будут смотреться высокие объемные прически в стиле стрижки «сессон», «шапочки», различных видов каре-боб.
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