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Против морщин и тусклости: как работает ресвератрол в косметике pinterest.com

Ресвератрол - это антиоксидант природного происхождения, который содержится в кожице винограда (поэтому его в больших количествах можно найти в красном вине), арахисе, почти всех ягодах и даже темном шоколаде. Как и другие полифенолы, ресвератрол обладает мощными защитными и антиокислительными свойствами. Он часто используется в качестве активного ингредиента в косметических средствах - сыворотках, кремах и лосьонах.

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Главная функция ресвератрола в косметике - защитная. Он укрепляет естественный барьер кожи, защищая его от пагубного влияния окружающей среды, в частности повреждения ультрафиолетовыми лучами (конечно же, в тандеме с SPF). Кроме того, ингредиент способен стимулировать регенерацию клеток кожи, делая ее более гладкой и здоровой.

Против морщин и тусклости: как работает ресвератрол в косметике pinterest.com

Ресвератрол — мощный природный антиоксидант, он эффективно защищает клетки кожи от повреждения свободными радикалами, предотвращая протекание окислительных процессов в них. Свободные радикалы - одна из основных причин преждевременного старения. Средства с ресвератролом активно борются с ними, сохраняя молодость кожи, препятствуя ее увяданию и появлению морщин. Особенно сильный омолаживающий эффект ресвератрол показывает в купе с феруловой кислотой.

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Чаще всего ресвератрол встречается в ночном уходе. Пока мы спим, в организме, и в коже в том числе, идет процесс восстановления. Антиоксиданты катализируют его, позволяя коже отдохнуть и стимулируя выработку естественного коллагена. Именно поэтому ресвератрол стоит искать в несмываемых ночных средствах - тониках, сыворотках и кремах.

Против морщин и тусклости: как работает ресвератрол в косметике pinterest.com

Побочных эффектов у ресвератрола не обнаружено, однако стоит помнить, что как и любой другой натуральный ингредиент, он может вызывать индивидуальную аллергическую реакцию. Если вы используете средство с ресвератролом впервые, сначала нанесите его на небольшой участок кожи, подождите какое-то время - если реакции не последовало, можно смело наносить его на все лицо.

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