Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
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Прежде, чем с новыми силами и вдохновением нырнуть с головой в трудовые будни, предлагаем освежить свой бьюти-образ. Новая стрижка в начале осени - решение всегда беспроигрышное. Она добавит уверенности в себе и настроит на покорение новых вершин.
Ретрокаре, удлиненный боб с ровным срезом, объемная каскадная стрижка, а может, челка-шторка? Обсудите подходящий вариант со стилистом-парикмахером и решайтесь на бьюти-перемены. Впрочем, даже если вы просто подровняете кончики, это заметно освежит образ.
Только не забудьте изучить лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года - он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру датой.
Благоприятные дни для стрижки в сентябре:
4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28 сентября.
Нейтральные дни для стрижки в сентябре:
3, 6, 9, 11, 24, 26, 29 сентября.
Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре:
1, 2, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 30 сентября.
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