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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года

Рассказываем, какие дни первого месяца осени наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Pinterest.com

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Прежде, чем с новыми силами и вдохновением нырнуть с головой в трудовые будни, предлагаем освежить свой бьюти-образ. Новая стрижка в начале осени - решение всегда беспроигрышное. Она добавит уверенности в себе и настроит на покорение новых вершин. 

Ретрокаре, удлиненный боб с ровным срезом, объемная каскадная стрижка, а может, челка-шторка? Обсудите подходящий вариант со стилистом-парикмахером и решайтесь на бьюти-перемены. Впрочем, даже если вы просто подровняете кончики, это заметно освежит образ.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Pinterest.com
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Pinterest.com
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Pinterest.com
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года
Pinterest.com

Только не забудьте изучить лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года - он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной для похода к мастеру датой.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре:

4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 28 сентября.

Нейтральные дни для стрижки в сентябре:

3, 6, 9, 11, 24, 26, 29 сентября.

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре:

1, 2, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 30 сентября.

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Теги: лунный календарь стрижек, модные стрижки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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