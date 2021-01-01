От минимализма до абстракции.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов ivona.bigmir.net

Темный маникюр

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Как бы не менялись тренды, но классика всегда останется с нами: черный, темно-фиолетовый, бордо. Эти по-настоящему осенние оттенки будут выгодно смотреться и на коротких, и на длинных ногтях. Матовое или глянцевое покрытие - здесь выбор уже за Вами.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Металлик - модный цвет

Космический металлик “захватил“ в этом сезоне не только бьюти-направления(маникюр, макияж), но и одежду, обувь и аксессуары. И речь не только о классических золотом и серебристом, но и желтом, розовом и иных вариантах.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Абстракция - тренд сезона

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Красивые идеи модного абстрактного маникюра будут великолепны в самых различных образах - от повседневных до вечерних. Мастера предлагают использовать сочетание сразу нескольких приемов абстрактного маникюра - штрихов, геометрии, точек и брызг.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Красный - основной цвет осеннего маникюра 2021

Красный маникюр вне времени - уже много лет он продолжает появляться в списках трендов, а все из-за того, что по-настоящему украшает образ. Этой осенью он снова в рядах модных тенденций. Он будет выручать тех, кто уделяет внимание ногтям и хочет, чтобы руки выглядели женственно и изящно.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Нюдовый минимализм

Здесь все максимально просто: или нюдовые оттенки лака, или вовсе бесцветное покрытие. Такой вариант хорош тем, что Вам не нужно беспокоиться о том, подойдет ли он к образу, обстановке или дресс-коду. Недавно мы подготовили подборку лучших идей для маникюра в нейтральных оттенках, где Вы точно найдете себе вариант по душе.

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Автор: Анна Мельник

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