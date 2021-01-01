Несколько несложных идей.

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Такая деталь прически, как челка, то входила в моду, то оставалась вне трендов. Сейчас она на пике популярности, к тому же появилось множество вариаций ее ношения и укладки. Отращивать челку или отрезать - шальные мысли, которые утомляют девушек как минимум пару раз за сезон. Чтобы не бросаться из крайности в крайность и случайно не отсечь себе «лишнего», достаточно научиться правильно укладывать челку, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей внешности.

Запаситесь заколками, косынками и прочими аксессуарами - с их помощью убрать волосы от лица будет просто. А мы Вам подготовили несколько стильных идей, которые хоть раз стоит попробовать.

Платок

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

Заколки в волосах

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

Ободок

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

Плетение

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

Пучок

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

Крабик

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

Симметричные косички

ТОП-7 способов красиво уложить челку Pinterest

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