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ТОП-7 способов красиво уложить челку

Несколько несложных идей.
ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

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Такая деталь прически, как челка, то входила в моду, то оставалась вне трендов. Сейчас она на пике популярности, к тому же появилось множество вариаций ее ношения и укладки. Отращивать челку или отрезать - шальные мысли, которые утомляют девушек как минимум пару раз за сезон. Чтобы не бросаться из крайности в крайность и случайно не отсечь себе «лишнего», достаточно научиться правильно укладывать челку, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей внешности.

Запаситесь заколками, косынками и прочими аксессуарами - с их помощью убрать волосы от лица будет просто. А мы Вам подготовили несколько стильных идей, которые хоть раз стоит попробовать. 

Платок

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

Заколки в волосах

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

Ободок

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

Плетение

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

Пучок

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

Крабик

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

Симметричные косички

ТОП-7 способов красиво уложить челку
ТОП-7 способов красиво уложить челку
Pinterest

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Источник: ivоna bigmir)net

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