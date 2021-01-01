ТОП-7 способов красиво уложить челку
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Такая деталь прически, как челка, то входила в моду, то оставалась вне трендов. Сейчас она на пике популярности, к тому же появилось множество вариаций ее ношения и укладки. Отращивать челку или отрезать - шальные мысли, которые утомляют девушек как минимум пару раз за сезон. Чтобы не бросаться из крайности в крайность и случайно не отсечь себе «лишнего», достаточно научиться правильно укладывать челку, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей внешности.
Запаситесь заколками, косынками и прочими аксессуарами - с их помощью убрать волосы от лица будет просто. А мы Вам подготовили несколько стильных идей, которые хоть раз стоит попробовать.
Платок
Заколки в волосах
Ободок
Плетение
Пучок
Крабик
Симметричные косички
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