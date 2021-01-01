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Как сделать кожу лица более сияющей: ТОП-3 продукта от Yves Rocher

Забота о коже - основа основ.
Как сделать кожу лица более сияющей: ТОП-3 продукта от Yves Rocher
Как сделать кожу лица более сияющей: ТОП-3 продукта от Yves Rocher
ivona.bigmir.net

Гель-Крем Ноль Недостатков

Гель-Крем со свежей и легкой текстурой сужает поры, матирует кожу, выравнивает ее поверхность, увлажняет в течение 24 часов. Цвет лица приобретает однородность, кожа становится матовой, без нежелательного блеска. День за днем восстанавливается процесс себорегуляции, кожа выглядит свежей и здоровой.

Гель-Крем Ноль Недостатков
Гель-Крем Ноль Недостатков
Yves Rocher

Питательный Уход-Хайлайтер для Лица

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Благодаря Питательному уходу для лица кожа мгновенно обретает сияние, комфорт и упругость. День за днем она выравнивается, мелкие и глубокие морщины разглаживаются. Через месяц ваша кожа выглядит гладкой и упругой. Также благодаря своей невесомой, флюидной текстуре с легким мерцанием моментально придает коже сияние.

Питательный Уход-Хайлайтер для Лица
Питательный Уход-Хайлайтер для Лица
Yves Rocher

Ночной Обновляющий Растительный Пилинг

Ночной Пилинг с маслянисто-гелевой текстурой обеспечивает эффект отдохнувшей кожи, мягко эксфолиирует и способствует глубокому увлажнению. Также действует на клеточном уровне, восстанавливая упругость. В результате даже заметные морщины разглаживаются. На утро поверхность кожи обновляется, происходит мягкое отшелушивание ороговевших клеток, устраняются мелкие дефекты и улучшается цвет лица.

Ночной Обновляющий Растительный Пилинг
Ночной Обновляющий Растительный Пилинг
Yves Rocher

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Теги: Yves Rocher
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Источник: Ivonа bigmir)net

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