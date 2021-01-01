Спасаем макияж в летний зной.

Чтобы не потек: 5 лайфхаков для макияжа в жару Pinterest

Забудьте о пудре

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Бороться с жирным блеском, накладывая все новый и новый слой пудры? Ни в коем случае! В жару лицо потеет, а потом на поверхности кожи выделяется оксиген, который окисляет пигменты в составе косметики. Такая реакция приводит к потемнению пудры на несколько тонов, и уже спустя некоторое время цвет будет выглядеть не слишком привлекательно. Лучше всего воспользоваться матирующими салфетками. Такой материал быстро впитает в себя кожный жир, но при этом не повредит макияж.

Вместо тонального крема - консилер

В жаркие дни не стоит наносить тональное средство на все лицо - оно почти гарантированно “поплывет“. Чтобы скрыть недостатки, - используйте консилер с плотной текстурой.

Чтобы не потек: 5 лайфхаков для макияжа в жару Pinterest

Используйте праймер

Чтобы сохранить макияж глаз на весь день, используйте праймер. Это средство увлажнит и выровняет кожу век, подготовив ее к нанесению теней и подводки. Такая база обеспечит бьюти-средствам особую стойкость.

Выделяем брови

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Для повседневного макияжа в жару достаточно трех средств - легкого ВВ-крема, карандаша для бровей и блеска для губ. Акцентируем именно брови - лицо моментально станет более свежим. Также не забываем про средства с SPF-фильтрами.

Чтобы не потек: 5 лайфхаков для макияжа в жару Pinterest

Закрепите макияж

Перед выходом из дома зафиксируйте макияж с помощью термальной воды или специального спрея. Нанесите средство с расстояния в 30-40 см, чтобы молекулы жидкости равномерно распределились по коже.

Автор: Анна Мельник

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