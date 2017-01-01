Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone
Узнайте, какие, по мнению экспертов Pantone, самые модные цвета сезона осень-зима 2021-2022.
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Институт цвета Pantone каждый сезон называет новые цвета, которые будут главными среди коллекций брендов. По словам Леатрис Айзман, исполнительного директора Института цвета Pantone, «противоположности» станут движущими силами этого сезона — «наследие» и «современность», «природное начало» и «городской стиль», «практичность и креативный подход».
Десятка главных цветов сезона выглядит нетипично: в ней есть и явно весенние пастельные оттенки, и по-летнему яркие цвета.
Основная палитра модных цветов Пантон:
- Mykonos Blue
- Illuminating
- Leprechaun
- Fuchsia Fedora
- Pale Rosette
- Adobe
- Fire Whirl
- Rhodonite
- Spring Lake
- Root Beer
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