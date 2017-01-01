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Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone

Узнайте, какие, по мнению экспертов Pantone, самые модные цвета сезона осень-зима 2021-2022.
Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone
Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone
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Институт цвета Pantone каждый сезон называет новые цвета, которые будут главными среди коллекций брендов. По словам Леатрис Айзман, исполнительного директора Института цвета Pantone, «противоположности» станут движущими силами этого сезона — «наследие» и «современность», «природное начало» и «городской стиль», «практичность и креативный подход». 

Десятка главных цветов сезона выглядит нетипично: в ней есть и явно весенние пастельные оттенки, и по-летнему яркие цвета.

Основная палитра модных цветов Пантон:

  1. Mykonos Blue
  2. Illuminating
  3. Leprechaun
  4. Fuchsia Fedora
  5. Pale Rosette
  6. Adobe
  7. Fire Whirl
  8. Rhodonite
  9. Spring Lake
  10. Root Beer

Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone
Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone
Pantone

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Теги: Pantone
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Источник: Ivonа bigmir)net

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