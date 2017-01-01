Узнайте, какие, по мнению экспертов Pantone, самые модные цвета сезона осень-зима 2021-2022.

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Институт цвета Pantone каждый сезон называет новые цвета, которые будут главными среди коллекций брендов. По словам Леатрис Айзман, исполнительного директора Института цвета Pantone, «противоположности» станут движущими силами этого сезона — «наследие» и «современность», «природное начало» и «городской стиль», «практичность и креативный подход».

Десятка главных цветов сезона выглядит нетипично: в ней есть и явно весенние пастельные оттенки, и по-летнему яркие цвета.

Основная палитра модных цветов Пантон:

Mykonos Blue Illuminating Leprechaun Fuchsia Fedora Pale Rosette Adobe Fire Whirl Rhodonite Spring Lake Root Beer

Модные цвета осень-зима 2021-2022 по версии Pantone Pantone

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