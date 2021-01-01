Как у звезд: 5 самых модных оттенков помады на лето 2021

Рассказываем, какие оттенки помад - must-have для этого лета.

Лиловый

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Этим летом многие модные дома обратили внимание именно на лиловые оттенки помад. Этот цвет удачно подойдет девушкам с любым цветом глаз и волос. Совет: лиловые оттенки(сиреневый, баклажан, фиалковый, фуксия, розовый неон) сами по себе очень яркие и насыщенные, поэтому не следует перегружать образ, делая акценты на других частях лица. Выделенных губ будет вполне достаточно.

Эмма Стоун Pinterest

Бордовый

Прекраснее всего темно-бордовый смотрится на шатенках и брюнетках, а вот блондинкам лучше отдавать предпочтение более светлым вариантам. Винные помады лучше всего дополнят вечерний макияж, подчеркивая уверенность и роскошность обладательницы.

Кендалл Дженнер Pinterest

Нюдовый

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Раньше “невидимую“ помаду нужно было компенсировать акцентом на глаза, но этим летом такой эффект повторять не стоит. Вы смело можете обойтись техникой “макияж без макияжа“, что станет лучшим решением в особо жаркие дни, дабы не перегружать кожу лица.

Кайя Гербер Pinterest

Красный

Советуем обратить внимание на экстравагантные неоновые красные оттенки и коралловые вариации. Особенно красиво красные помады смотрятся с загорелой кожей, но будьте бдительными, ведь это бьюти-средство визуально может сделать зубы желтее.

Селена Гомес Pinterest

Шоколадный

Коричневые оттенки, в частности, шоколадный занимают одни из лидирующих позиций в летнем сезоне макияже губ. Такая помада станет абсолютно уместным дополнением к офисным и вечерним образам.

Ким Кардашьян Pinterest

Автор: Анна Мельник

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