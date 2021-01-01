Инструкция к применению.

Для продления стойкости макияжа

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Наносите поверх готового мейкапа так же, как на «обнаженное» лицо: распылить – подождать пару минут – промокнуть салфеткой. Не подносите баллончик ближе 10 см, иначе макияж может поплыть. Этим же спреем удобно смачивать кисть, чтобы наносить тени влажным способом.

ТОП-5 способов использования термальной воды Pinterest

Для эффекта “Кожа как у ребенка“

​Кожа ребенка увлажненная, упругая, цветущая. Чтобы добиться такого же эффекта, понадобится термальная вода. Причем много. Наносите ее после каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего крема, праймера, тонального средства, декоративной косметики. Кожа должна насыщаться живительной влагой, но не быть мокрой.

Для дополнительного увлажнения

Распылите мист на очищенную кожу. Пока лицо не высохло, нанесите увлажняющий крем или маску. Благодаря этому влага и полезные компоненты обоих средств проникают глубже.

ТОП-5 способов использования термальной воды Pinterest

Для свежести

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Подставляйте лицо под термальный душ всякий раз, когда кожа потребует свежести: в жарком или кондиционируемом помещении, во время фитнеса, после косметических процедур (пилинга, чистки, инъекций), солнечных ожогов.

Для влажного финиша

Не знаете, как избавиться от плотного пудрового финиша, подчеркивающего морщинки даже там, где их нет? Спрысните лицо минералкой из баллончика с пульверизатором. Так вы избавитесь от тусклой матовости, получив взамен здоровую сияющую кожу.

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