ТОП-5 способов использования термальной воды
- Для продления стойкости макияжа
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Наносите поверх готового мейкапа так же, как на «обнаженное» лицо: распылить – подождать пару минут – промокнуть салфеткой. Не подносите баллончик ближе 10 см, иначе макияж может поплыть. Этим же спреем удобно смачивать кисть, чтобы наносить тени влажным способом.
- Для эффекта “Кожа как у ребенка“
Кожа ребенка увлажненная, упругая, цветущая. Чтобы добиться такого же эффекта, понадобится термальная вода. Причем много. Наносите ее после каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего крема, праймера, тонального средства, декоративной косметики. Кожа должна насыщаться живительной влагой, но не быть мокрой.
- Для дополнительного увлажнения
Распылите мист на очищенную кожу. Пока лицо не высохло, нанесите увлажняющий крем или маску. Благодаря этому влага и полезные компоненты обоих средств проникают глубже.
- Для свежести
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Подставляйте лицо под термальный душ всякий раз, когда кожа потребует свежести: в жарком или кондиционируемом помещении, во время фитнеса, после косметических процедур (пилинга, чистки, инъекций), солнечных ожогов.
- Для влажного финиша
Не знаете, как избавиться от плотного пудрового финиша, подчеркивающего морщинки даже там, где их нет? Спрысните лицо минералкой из баллончика с пульверизатором. Так вы избавитесь от тусклой матовости, получив взамен здоровую сияющую кожу.
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