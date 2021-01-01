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ТОП-5 способов использования термальной воды

Инструкция к применению.
ТОП-5 способов использования термальной воды
ТОП-5 способов использования термальной воды
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  • Для продления стойкости макияжа

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Наносите поверх готового мейкапа так же, как на «обнаженное» лицо: распылить – подождать пару минут – промокнуть салфеткой. Не подносите баллончик ближе 10 см, иначе макияж может поплыть. Этим же спреем удобно смачивать кисть, чтобы наносить тени влажным способом.

ТОП-5 способов использования термальной воды
ТОП-5 способов использования термальной воды
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  • Для эффекта “Кожа как у ребенка“

Кожа ребенка увлажненная, упругая, цветущая. Чтобы добиться такого же эффекта, понадобится термальная вода. Причем много. Наносите ее после каждого этапа ухода за кожей и макияжа: после сыворотки, увлажняющего крема, праймера, тонального средства, декоративной косметики. Кожа должна насыщаться живительной влагой, но не быть мокрой.

  • Для дополнительного увлажнения

Распылите мист на очищенную кожу. Пока лицо не высохло, нанесите увлажняющий крем или маску. Благодаря этому влага и полезные компоненты обоих средств проникают глубже.

ТОП-5 способов использования термальной воды
ТОП-5 способов использования термальной воды
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  • Для свежести

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Подставляйте лицо под термальный душ всякий раз, когда кожа потребует свежести: в жарком или кондиционируемом помещении, во время фитнеса, после косметических процедур (пилинга, чистки, инъекций), солнечных ожогов.

  • Для влажного финиша

Не знаете, как избавиться от плотного пудрового финиша, подчеркивающего морщинки даже там, где их нет? Спрысните лицо минералкой из баллончика с пульверизатором. Так вы избавитесь от тусклой матовости, получив взамен здоровую сияющую кожу.

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Источник: ivonа bigmir)net

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