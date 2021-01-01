Ivona делится важными советами, как приучить себя реже мыть голову.

Как мыть волосы реже?

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К сожалению, частота загрязнения волос зависит не только от качества шампуня, но и от незаметных жестов, которые мы совершаем ежедневно. Самый простой и распространенный пример — привычка постоянно трогать волосы руками: перекидывать распущенные пряди с одной стороны на другую, «встряхивать» корни для большего объема, и подпирать голову ладонью. Знакомо же, девочки?

Помните, что руки являются настоящим рассадником для бактерий, ускоряя при этом избыточную выработку кожного сала. Чем меньше вы будете прикасаться к волосам, тем более естественным образом снизите частоту мытья головы.

Как реже пользоваться шампунем?

Многие из нас пользуются сухим шампунем. Хорошо, когда в умеренных количествах, исходя из острой необходимости. Но в избытке, напротив, такие шампуни «душат» поры головы и могут вызвать зуд и воспаления. Попробуйте использовать в качестве альтернативы порошок апельсиновой цедры (для блондинок) и апельсиновый порошок, смешанный с тертым грецким орехом (для брюнеток). Наносят его на корни, распределяют щеткой — и результат не заставит себя ждать!

Бьюти-лайфхаки: как приучить себя реже мыть голову Pinterest

Как замаскировать грязные корни?

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Очень важно приучить волосы к тому, что отныне их будут мыть реже. А для этого некоторое время нужно будет «перетерпеть». Чтобы пропустить 1-2 дня мытья, используйте «средства маскировки». Заколки, платки/косынки, бейсболки — выбор крайне велик. И незаметно для окружающих вы сделаете себе приятное — кожное сало является отличным природным элементом питания волос.

Бьюти-лайфхаки: как приучить себя реже мыть голову Pinterest

Как выбрать хороший шампунь?

Частота банных процедур для волос зависит и от качества шампуня, который вы для себя выбираете. Главный трюк в том, чтобы чередовать уходовые средства. Например, в течение месяца сосредоточьтесь на сухости волос, а в следующем — на борьбе с перхотью. Важно, чтобы скальп не привыкал к одной питательной формуле. Напомним, что не стоит использовать шампуни, которые слишком богаты сульфатом и силиконом.

Бьюти-лайфхаки: как приучить себя реже мыть голову Pinterest

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