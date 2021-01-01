Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2021 года

Рассказываем, какие окрашивания волос этим летом будут на пике популярности, и какие дни первого месяца лета наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с окрашиванием стоит подождать.

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В этом году в тренд-лист вошли варианты, охватившие практически все известные природе цвета волос, так что перемены будут не только стильными, но и максимально комфортными. А с наиболее модными вариантами окрашивания советуем ознакомиться прямо сейчас.

Темный шоколад

Не брюнетка, но и не шатенка — вот как можно описать другой трендовый оттенок окрашивания, который мы будем активно пробовать в ближайшие месяцы. Стилисты сравнивают его с цветом темного шоколада и советуют выбирать максимально естественные оттенки без матового эффекта. Выбранный цвет должен быть благородным, насыщенным и буквально источать натуральность.

Модные окрашивания лето 2021: темный шоколад Pinterest

Темный русый

Уже который сезон русый доказывает свою оригинальность и конкурентоспособность в сравнении с другими, возможно, более яркими и эксцентричными оттенками окрашивания. К тому же, русый легко трансформировать в блонд или шатеновый, так что это отличный старт в окрашивании, если вы не до конца понимаете, чего на самом деле хотите.

Модные окрашивания лето 2021: темный русый Pinterest

Ультра-светлый блонд

Чем светлее, тем лучше — главное правило для тех, кому уже не терпится превратить оттенок в блонд. При создании бьюти-образов в рамках показов недель моды стилисты отдавали явное предпочтение теплым оттенкам, так что берем эту тенденцию на заметку и забываем про любые холодные варианты.

Модные окрашивания лето 2021: ультра-светлый блонд Pinterest

Не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за окрашиванием мечты.

Благоприятные дни для окрашивания в июне:

7, 8, 14, 17, 22, 23 июня.

Нейтральные дни для окрашивания в июне:

1, 2, 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 30 июня.

Неблагоприятные дни для окрашивания в июне:

3, 4, 6, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28, 29 июня.

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