Рассказываем, какие дни первого месяца лета наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.

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Когда лето официально вступает в свои права, все, чего хочется, - покорять веранды любимых заведений в фотогеничных топах, ездить на пикники с друзьями, планировать отпуск мечты и экспериментировать с прической. Первый месяц лета - весомый повод решиться на стрижку, к которой давно присматривались. Не удивимся, если ею окажется ультрамодный боб или дерзкая пикси — пожалуй, самые актуальные короткие стрижки сезона (а точнее, всех последних сезонов). Летом короткая стрижка — беспроигрышный способ выглядеть свежо и модно.

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года Pinterest

Удлиненная челка — еще один хит. Она одинаково хорошо смотрится и с длинными волосами, и с короткими. И это простой способ обновить привычный образ.

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года Pinterest

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года Pinterest

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Не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за стрижкой мечты.

Благоприятные дни для стрижки в июне:

6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 июня.

Нейтральные дни для стрижки в июне:

1, 3, 9, 19, 22, 25, 26, 29 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне:

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 30 июня.

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