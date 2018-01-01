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Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года

Рассказываем, какие дни первого месяца лета наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
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Когда лето официально вступает в свои права, все, чего хочется, - покорять веранды любимых заведений в фотогеничных топах, ездить на пикники с друзьями, планировать отпуск мечты и экспериментировать с прической. Первый месяц лета - весомый повод решиться на стрижку, к которой давно присматривались. Не удивимся, если ею окажется ультрамодный боб или дерзкая пикси — пожалуй, самые актуальные короткие стрижки сезона (а точнее, всех последних сезонов). Летом короткая стрижка — беспроигрышный способ выглядеть свежо и модно.

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Pinterest
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Pinterest
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Pinterest

Удлиненная челка — еще один хит. Она одинаково хорошо смотрится и с длинными волосами, и с короткими. И это простой способ обновить привычный образ.

Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Pinterest
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Лунный календарь стрижек на июнь 2021 года
Pinterest

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Не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за стрижкой мечты.

Благоприятные дни для стрижки в июне:

6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 июня.

Нейтральные дни для стрижки в июне:

1, 3, 9, 19, 22, 25, 26, 29 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне:

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 30 июня.

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Теги: лунный календарь стрижек
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Источник: Ivonа bigmir)net

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