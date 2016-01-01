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Какой макияж сделать на выпускной: ТОП-5 главных трендов

Выбираем самый красивый макияж для выпускного вечера.
Какой макияж сделать на выпускной: ТОП-5 главных трендов
Какой макияж сделать на выпускной: ТОП-5 главных трендов
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«Обнаженный» макияж на выпускной

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«Макияж без макияжа» или «обнаженный» выпускной макияж будет идеальным решением для тех, кто желает всего лишь подчеркнуть естественную красоту и не более. Нежные тона теней, нюдовые губки, немного румян и хайлайтера – и вы будете неотразимы на вечере с модным естественным выпускным мейкапом.

Естественный макияж на выпускной
Естественный макияж на выпускной
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Естественный макияж на выпускной
Естественный макияж на выпускной
Pinterest
Естественный макияж на выпускной
Естественный макияж на выпускной
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С оттенками розового и персикового

Одними из трендовых вариаций оттенков в макияже глаз на вечер выпускного станет розовый и персиковый. Супермодный розовый + золото и персиковый с золотым выглядят одновременно нежно и выразительно, лучше всего завершая чудесные луки.

Макияж на выпускной с оттенками розового и персикового цветов
Макияж на выпускной с оттенками розового и персикового цветов
Pinterest
Макияж на выпускной с оттенками розового и персикового цветов
Макияж на выпускной с оттенками розового и персикового цветов
Pinterest
Макияж на выпускной с оттенками розового и персикового цветов
Макияж на выпускной с оттенками розового и персикового цветов
Pinterest

Красные губы для выпускного образа

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Удержаться от красных губ в вечерних образах невозможно, ведь именно они способны придать роскошь и эффектность. Вечерний выпускной макияж с красными губами будет уместным в ретро интерпретации.

Макияж на выпускной с красными губами
Макияж на выпускной с красными губами
Pinterest
Макияж на выпускной с красными губами
Макияж на выпускной с красными губами
Pinterest
Макияж на выпускной с красными губами
Макияж на выпускной с красными губами
Pinterest

Яркий макияж на выпускной

Не стоит бояться ярких цветов в выпускном макияже. Как вам зеленый, фиолетовый, красный оттенок на глазах в подобных вариациях? Именно такой модный макияж на выпускной рекомендуют создавать гуру бьюти-индустрии на сезон выпускных в этом году.

Яркий макияж на выпускной
Яркий макияж на выпускной
Pinterest
Яркий макияж на выпускной
Яркий макияж на выпускной
Pinterest
Яркий макияж на выпускной
Яркий макияж на выпускной
Pinterest

Макияж на выпускной «smoky eyes»

Одним из наиболее желанных видов вечернего мейка по-прежнему остается модный «smoky eyes», что имеет разные вариации, но каждая из них по-своему превосходна. Дымчатый макияж на выпускной при использовании золотистого, винного, синего оттенков будет выглядеть шикарно.

Макияж на выпускной «smoky eyes»
Макияж на выпускной «smoky eyes»
Pinterest
Макияж на выпускной «smoky eyes»
Макияж на выпускной «smoky eyes»
Pinterest
Макияж на выпускной «smoky eyes»
Макияж на выпускной «smoky eyes»
Pinterest

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Теги: макияж на выпускной
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Источник: Ivonа bigmir)net

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