Какой макияж сделать на выпускной: ТОП-5 главных трендов
«Обнаженный» макияж на выпускной
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«Макияж без макияжа» или «обнаженный» выпускной макияж будет идеальным решением для тех, кто желает всего лишь подчеркнуть естественную красоту и не более. Нежные тона теней, нюдовые губки, немного румян и хайлайтера – и вы будете неотразимы на вечере с модным естественным выпускным мейкапом.
С оттенками розового и персикового
Одними из трендовых вариаций оттенков в макияже глаз на вечер выпускного станет розовый и персиковый. Супермодный розовый + золото и персиковый с золотым выглядят одновременно нежно и выразительно, лучше всего завершая чудесные луки.
Красные губы для выпускного образа
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Удержаться от красных губ в вечерних образах невозможно, ведь именно они способны придать роскошь и эффектность. Вечерний выпускной макияж с красными губами будет уместным в ретро интерпретации.
Яркий макияж на выпускной
Не стоит бояться ярких цветов в выпускном макияже. Как вам зеленый, фиолетовый, красный оттенок на глазах в подобных вариациях? Именно такой модный макияж на выпускной рекомендуют создавать гуру бьюти-индустрии на сезон выпускных в этом году.
Макияж на выпускной «smoky eyes»
Одним из наиболее желанных видов вечернего мейка по-прежнему остается модный «smoky eyes», что имеет разные вариации, но каждая из них по-своему превосходна. Дымчатый макияж на выпускной при использовании золотистого, винного, синего оттенков будет выглядеть шикарно.
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