Как сохранить молодость шеи и зоны декольте: ТОП-5 лайфхаков

Узнайте, что нужно делать, чтобы продлить молодость шеи и зоны декольте.

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Ежедневно ухаживая за лицом, нередко женщины забывают о должном уходе за кожей шеи и зоной декольте. Это те области тела, по которым легко определить возраст женщины и стареющие значительно раньше лица. Ведь тонкая чувствительная кожа шеи не имеет хорошей жировой прослойки для защиты, поэтому растягивается и утрачивает влагу. Растяжки или так называемые «кольца Венеры» возникают на шее у тех, кто любит читать лежа, проводить много времени сидя за компьютером, спать на слишком высокой подушке, а кому-то они передаются по наследству. Второй подбородок появляется из-за плохой осанки. Так или иначе, а каждой женщине подвластно предотвратить появление морщин на шее или оттянуть их появление на многие годы. Начинать уход следует с 23-х лет, в 45-ть – наступают серьезные изменения, которые требуют особого внимания.

Ежедневное очищение и тонизирование

В ежедневные утренние гигиенические процедуры не забывайте включать ополаскивание шеи и зоны груди холодной водой, кстати, задняя часть шеи тоже требует очищения. После этого протрите указанные участки ватным диском, смоченным в косметическом молочке. Следующий шаг – тонизирование лосьоном без содержания спирта. И не забывайте о пилинге дважды-трижды в неделю. Пилинг или гоммаж – это те средства, которые гарантируют увлажнению доступ к глубоким слоям дермы.

Как сохранить молодость шеи и декольте: ТОП-5 лайфхаков Pinterest

Обеспечьте увлажнение и защиту

После увлажнения и очищения на влажную кожу наносите крем. Утром – увлажняющий с SPF 30 и выше, ретинолом, растительными маслами, витаминами E и A. Поскольку ультрафиолетовые лучи способны быстро разрушать собственный коллаген и ускорять фотостарение.

Вечером предоставьте шее питание, используя жидкую эмульсию/гель-крем. Движения при нанесении средства применяйте круговые от ключиц к подбородку.

Как сохранить молодость шеи и декольте: ТОП-5 лайфхаков Pinterest

Выполняйте легкие гимнастические упражнения даже на работе

Каждые тридцать минут, сидя за компьютером, закидывайте голову на пару секунд назад;

Каждый час выполняйте головой пять круговых движений в разные стороны;

Утром обязательно разминайте мышцы шеи;

“Положите“ подбородок себе на грудь и делайте головой наклоны к левому и к правому плечу поочередно:

Замрите на десять секунд, выдвинув подбородок вперед, и верните его назад – повторяйте двадцать раз.

Как сохранить молодость шеи и декольте: ТОП-5 лайфхаков Pinterest

Питание и уход с помощью масел

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Перед сном круто нанести на шею и декольте питательные средства, например масло. Рекомендуется наносить сухие масла — они моментально впитываются и не оставляют следов на постельном белье. А если не хочется приобретать очередную баночку, то всегда можно использовать подручное оливковое масло.

Как сохранить молодость шеи и декольте: ТОП-5 лайфхаков Pinterest

Спите лежа на спине

Эта поза не напрягает слабые мышцы шеи, так вы наилучшим образом отдохнете, и будете выглядеть всегда красиво после сна. Спать на спине полезно и для позвоночника. Для удобства под колени положите подушку-валик. Поза сна на животе вовсе не позволяет расслабиться, так пережимается лицо, напрягаются мышцы шеи, в результате чего вы будете иметь помятый вид. Сон на боку деформирует кожу на одной стороне, после 35 лет морщины будут особенно заметны, и бороться с ними станет гораздо тяжелее.

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