Yves Rocher представив лімітовану колекцію засобів MY KIWI KISS

Зустрічайте колекцію трендових засобів для макіяжу та догляду за тілом у яскравому дизайні, натхненному барвами соковитих теплих тропіків!

Туалетна Вода Ківі – Імбир

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Аромат, наповнений енергією сонячних днів! Свіжі ноти соковитого ківі та терпке звучання імбиру,- яскравий аромат з випромінює радість та гарний настрій! Парфумерна композиція містить в собі ефірну олію лимону, ефірну олію апельсинової шкірки, ефірну олію імбиру, ефірну олію тропічної вербени. Формула містить більше 94% інгредієнтів натурального походження.

Туалетна Вода Ківі – Імбир Прес-служба

Парфумований Гель для Душу Ківі – Імбир

Ніжне очищення та свіжий аромат, що огортає вашу шкіру. Парфумований Гель для Душу Ківі-Імбир з терпкуватими свіжими нотами ніжно очищує шкіру, наповнює енергією та дарує гарний настрій! При контакті з водою утворює ніжну, легку піну.

Парфумований Гель для Душу Ківі – Імбир Прес-служба

Скраб для Тіла Ківі – Імбир

Ефективний пілінг шкіри з ароматом тропіків. Засіб ефективно відлущує, пом'якшує та вирівнює поверхню шкіри завдяки карамельній текстурі з пудрою абрикосових кісточок та кісточок ківі. Шкіра стає гладенькою, ніжною та шовковистою.

Скраб для Тіла Ківі – Імбир Прес-служба

Парфумований Спрей для Тіла та Волосся Ківі – Імбир

Ніжна ароматна вуаль, що перенесе вас у атмосферу спекотних тропіків! Парфумований Спрей для Тіла та Волосся зі свіжими нотами соковитого ківі та терпким звучанням імбиру огортає шкіру та волосся легкою димкою та наповнює енергією тропічних сонячних днів!

Парфумований Спрей для Тіла та Волосся Ківі – Імбир Прес-служба

Палетка-Квартет Тіней для Повік

Палетка-Квартет містить чотири відтінки тіней із матовим, сатиновим та сяючим фінішем, що дозволяє створювати різні образи – від сміливого до стриманого й повсягденнного. Усередині Палетки ви знайдете схему нанесення тіней, розроблену нашими візажистами.

Палетка-Квартет Тіней для Повік Прес-служба

Пудра-Дует з Ефектом Засмаги

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Пудра-Дует у лімітованому дизайні надає шкірі теплого відтінку засмаги необхідної інтенсивності, без помаранчевого підтону. Має пудрову текстуру та матовий фініш. Під час нанесення огортає шкіру ніжним та вишуканим ароматом Моної. Комфортна у використанні, вона зробить ваш образ неймовірно свіжим та природним!

Пудра-Дует з Ефектом Засмаги Прес-служба

Помада для Губ

Помада для Губ має кремову ніжну ультракомфортну текстуру, що дозволяє з легкістю нанести продукт на вуста. Три яскраві високопігментовані відтінки підкреслять красу посмішки та доповнять ваш образ! Футляр виготовлений з переробленого пластику та підлягає повторній переробці.

Помада для Губ Прес-служба

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