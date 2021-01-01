Рассказываем все о популярной процедуре по уходу за локонами - ботоксе для волос.

Ботокс для волос: что нужно знать о процедуре pinterest.com

Что такое ботокс для волос?

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Начнем с того, что процедура «ботокс для волос» не имеет ничего общего с инъекциями ботокса, которые зачастую используются в косметологии. Ее основа – определенные составы и средства, которые поочередно наносятся на волосы. Откуда же появилось название? Все из-за эффекта «омоложения» волос. После процедуры волосы становятся более плотными, гладкими и блестящими.

Ботокс для волос: что нужно знать о процедуре pinterest.com

Кому подойдет ботокс?

Частое окрашивание, постоянное использование укладочных средств и сушка феном, ломкость волос — все это показания к использованию ботокса для волос. Сюда же можно добавить стрессы, неправильное питание, вредные привычки, экологию — все эти факторы напрямую отражаются на состоянии наших волос. В результате они теряют объем, структуру, блеск. Для оперативной борьбы с этими проблемами и разработали процедуру «ботокс для волос».

Важно отметить, что это все же не лечение, а косметическая процедура, которая позволяет добиться исключительно внешнего результата. Процедуру лучше делать через несколько дней после окрашивания, чтобы не разрушить пигмент. А вот стричься можно и до, и после — четких правил нет.

Ботокс для волос: что нужно знать о процедуре pinterest.com

Есть ли у ботокса противопоказания?

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Данная процедура безопасна и показана любым типам волос. Естественно, всегда есть свои «но». Ботокс не советуют делать во время беременности, при кожных заболеваниях и новообразованиях. Профессиональный парикмахер всегда задаст Вам необходимые вопросы для уточнения, можно ли и нужно Вам делать процедуру именно сейчас. Поэтому, если Вы решились на такой бьюти-шаг, - обязательно выбирайте качественного специалиста по волосам, перед этим проконсультировавшись с трихологом.

Сколько держится эффект от ботокса?

Эффект держится от одного до трех месяцев в зависимости от первоначального состояния волос. Если нет противопоказаний, процедуры можно делать курсом из четырех процедур с интервалом в месяц (но не чаще, иначе можно получить обратный эффект). Или установить график — раз в три месяца.

Ботокс для волос: что нужно знать о процедуре pinterest.com

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