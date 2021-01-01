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Джессика Альба в топе, который эффектно подчеркивает декольте

Горячий образ голливудской актрисы.
Джессика Альба
Джессика Альба
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Благодаря всем стритстайл-выходам Джессики Альбы можно составить полноценный гид по офисному дресс-коду. Элегантные силуэты, безупречный крой, продуманные до мелочей, но при этом простые в исполнении образы актрисы действительно можно приводить в пример. И последнее появление звезды в объективах папарацци в очередной раз это подтверждает.

Джессика Альба
Джессика Альба
LEGION MEDIA

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В этот раз звезда за основу взяла мятный корсетный топ, эффектно подчеркнувший пышное декольте, белые брюки свободного кроя и классический тренч, который Джесс небрежно накинула на плечи. Гармоничным дополнением стали открытые босоножки на каблуке и квадратная сумка приятного мятного оттенка в тон выбранного топа.

Джессика Альба
Джессика Альба
LEGION MEDIA
 

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Теги: Джессика Альба, модные образы
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Источник: ivоna bigmir)net

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